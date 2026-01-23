Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabando de dólares

Un mendocino fue detenido en el complejo chileno Los libertadores luego de ser sorprendido intentando ingresar al país vecino con más de 22 mil dólares en efectivo sin declarar. El hecho ocurrió en el lado trasandino del Sistema Integrado Cristo Redentor cuando el hombre, identificado por sus iniciales G.H.T. y con residencia en Mendoza, viajaba junto a un grupo de amigos a bordo de un automóvil Chevrolet.

Durante un control de rutina realizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, el imputado aseguró no transportar elementos sujetos a declaración. Sin embargo, en la revisión del vehículo se detectó que llevaba 22.500 cólares estadounidenses en efectivo, monto que supera ampliamente el límite permitido de 10 mil dólares para el ingreso al país sin declaración previa.

Detenido por contrabando Ante el hallazgo, se dio aviso a Carabineros de la Subcomisaría Los libertadores, que procedieron a la detención del ciudadano argentino y continuaron con el procedimiento de rigor. Según se informó, el dinero incautado equivale a casi 20 millones de pesos chilenos, al tipo de cambio vigente al momento del control.