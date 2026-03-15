Un nocaut tan extraño como decisivo: el mendocino Soto retuvo su título sudamericano en la FAB

El mendocino Alfredo “Coki” Soto volvió a festejar en el ring de la Federación Argentina de Box , donde derrotó al chileno Alexander Gustavo Domínguez y defendió con éxito el título sudamericano de peso ligero.

Pero el final de la pelea dejó una escena tan curiosa como comentada: un nocaut poco convencional , en el que más que un golpe demoledor lo que terminó inclinando la balanza fue la cuenta del árbitro.

Durante varios pasajes del combate, Soto buscó imponer su iniciativa, presionando y tratando de marcar el ritmo del enfrentamiento. Domínguez, en cambio, apostó a resistir y a responder en momentos puntuales, manteniéndose en pelea sin que hubiera una diferencia demasiado marcada entre ambos.

El momento clave llegó cuando el árbitro inició una cuenta de protección para el boxeador chileno. Hasta allí, la secuencia no parecía anunciar un final inmediato: no se vio un impacto particularmente claro ni un golpe que dejara al rival visiblemente fuera de combate.

Sin embargo, Domínguez tardó más de lo esperado en reincorporarse, lo que terminó provocando que el árbitro completara la cuenta y decretara el nocaut técnico. La decisión dejó una sensación extraña alrededor del cierre de la pelea, ya que el desenlace llegó más por el desarrollo de la cuenta que por un golpe contundente.

Así, en una definición poco habitual, Soto se quedó con la victoria con justicia por el trámite del combate y retuvo el cinturón sudamericano ligero, prolongando su buen momento en el boxeo nacional.

El resultado quedó sellado, aunque la secuencia final seguramente seguirá generando debate entre quienes vieron la pelea: un nocaut que no pareció tal, pero que igual terminó definiendo la historia de la noche.