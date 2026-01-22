Se viene el festival del Vermut en Godoy Cruz: cómo se puede acceder

La Municipalidad de Godoy Cruz confirmó que vuelve una de las propuestas más esperadas del verano mendocino: el Festival del Vermut , un evento gratuito y con cupos limitados que celebra el vermut —una bebida con fuerte arraigo histórico en la cultura argentina— acompañado de música , tragos y un ambiente pensado para el disfrute colectivo.

El festival se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026 , desde las 19 horas, en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, ubicado en Tomba 246, un escenario emblemático de la ciudad que se transforma por una noche en el epicentro de sabores y encuentros veraniegos.

La propuesta del evento está pensada como una vermutarde: una tarde y noche para degustar distintas variedades de vermut y tragos elaborados especialmente para la ocasión. La coctelería seleccionada incluirá mezclas refrescantes y creativas, pensadas para acompañar la calidez del verano y promover el encuentro entre vecinos, amigos y visitantes.

El vermut, conocido por su versatilidad y tradición como aperitivo, se destaca en esta celebración por sus múltiples combinaciones y posibilidades de maridaje con sabores clásicos y modernos.

La música también será protagonista de la jornada. DJ Lucca y DJ Gav estarán a cargo de la ambientación musical, aportando ritmo y energía para acompañar cada brindis y mantener un clima festivo a lo largo de toda la tarde.

Acceso gratuito y limitado

La entrada al Festival del Vermut es gratuita, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda a quienes quieran participar que lleguen con tiempo o consulten los puntos de acceso y registro antes del evento.

Este evento se suma a la variada agenda cultural y gastronómica que Godoy Cruz despliega durante la temporada estival, con propuestas que combinan tradición, música y experiencias para todos los gustos.

El Festival del Vermut no solo rinde homenaje a una bebida histórica, sino que también se afirma como un punto de encuentro social donde la comunidad se reúne para compartir momentos inolvidables en torno a sabores y buena música