Se viene el festival del Vermut en Godoy Cruz: cómo se puede acceder
Godoy Cruz confirmó el retorno del Festival del Vermut al municipio. Es con cupos limitados este fin de semana.
La Municipalidad de Godoy Cruz confirmó que vuelve una de las propuestas más esperadas del verano mendocino: el Festival del Vermut, un evento gratuito y con cupos limitados que celebra el vermut —una bebida con fuerte arraigo histórico en la cultura argentina— acompañado de música, tragos y un ambiente pensado para el disfrute colectivo.
El festival se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026, desde las 19 horas, en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, ubicado en Tomba 246, un escenario emblemático de la ciudad que se transforma por una noche en el epicentro de sabores y encuentros veraniegos.
El evento en Godoy Cruz
La propuesta del evento está pensada como una vermutarde: una tarde y noche para degustar distintas variedades de vermut y tragos elaborados especialmente para la ocasión. La coctelería seleccionada incluirá mezclas refrescantes y creativas, pensadas para acompañar la calidez del verano y promover el encuentro entre vecinos, amigos y visitantes.
El vermut, conocido por su versatilidad y tradición como aperitivo, se destaca en esta celebración por sus múltiples combinaciones y posibilidades de maridaje con sabores clásicos y modernos.
La música también será protagonista de la jornada. DJ Lucca y DJ Gav estarán a cargo de la ambientación musical, aportando ritmo y energía para acompañar cada brindis y mantener un clima festivo a lo largo de toda la tarde.
Acceso gratuito y limitado
La entrada al Festival del Vermut es gratuita, aunque con cupo limitado, por lo que se recomienda a quienes quieran participar que lleguen con tiempo o consulten los puntos de acceso y registro antes del evento.
Este evento se suma a la variada agenda cultural y gastronómica que Godoy Cruz despliega durante la temporada estival, con propuestas que combinan tradición, música y experiencias para todos los gustos.
El Festival del Vermut no solo rinde homenaje a una bebida histórica, sino que también se afirma como un punto de encuentro social donde la comunidad se reúne para compartir momentos inolvidables en torno a sabores y buena música