Anmat suspendió la habilitación de una distribuidora de medicamentos por incumplimientos
Anmat publicó en el Boletín Oficial la Disposición 67/2026 que suspende la habilitación de una distribuidora de medicamentos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) dispuso, a través del Boletín Oficial, la suspensión preventiva de la habilitación de la firma Casa Otto Hess SA, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.
Los motivos de la medida
La decisión se tomó tras una inspección realizada en julio de 2024, en la que se verificaron incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución establecidas en la Disposición Anmat Nº 2069/18.
La empresa había solicitado la renovación de su certificado, pero presentó de manera parcial la evidencia de las subsanaciones requeridas. Pese a las reiteradas notificaciones en 2024 y 2025, no cumplió con los plazos otorgados ni respondió a los requerimientos del Departamento de Control de Mercado.
La disposición oficial de Anmat
Mediante la Disposición 67/2026, Anmat resolvió:
Suspender preventivamente la habilitación de Casa Otto Hess SA hasta que acredite el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución y obtenga el registro sanitario correspondiente.
Comunicar la medida a la Dirección de Gestión de Información Técnica para actualizar la base de datos institucional.
Informar la suspensión a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué implica la suspensión
La medida impide que la firma continúe realizando tránsito interjurisdiccional de medicamentos hasta que regularice su situación. Anmat destacó que la decisión se enmarca en las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y busca garantizar la seguridad y calidad en la distribución de productos medicinales.