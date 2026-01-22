Anmat suspendió la habilitación de una distribuidora de medicamentos por incumplimientos

Anmat publicó en el Boletín Oficial la Disposición 67/2026 que suspende la habilitación de una distribuidora de medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) dispuso, a través del Boletín Oficial, la suspensión preventiva de la habilitación de la firma Casa Otto Hess SA, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

Los motivos de la medida La decisión se tomó tras una inspección realizada en julio de 2024, en la que se verificaron incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución establecidas en la Disposición Anmat Nº 2069/18.

La empresa había solicitado la renovación de su certificado, pero presentó de manera parcial la evidencia de las subsanaciones requeridas. Pese a las reiteradas notificaciones en 2024 y 2025, no cumplió con los plazos otorgados ni respondió a los requerimientos del Departamento de Control de Mercado.

anmat La firma presentó documentación parcial en 2024 y 2025, pero no cumplió con todas las subsanaciones. Archivo La disposición oficial de Anmat Mediante la Disposición 67/2026, Anmat resolvió: