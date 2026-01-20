Qué beneficios ofrece el CUD en 2026 para sus titulares

El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es un documento público, gratuito y válido en todo el territorio argentino que permite a las personas con discapacidad acceder a una serie de derechos y prestaciones contempladas en la legislación vigente. En 2026, el CUD continúa siendo una herramienta clave para garantizar la inclusión social y el acceso a servicios esenciales.

El certificado se emite tras una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde su otorgamiento. El trámite es voluntario y permite ejercer los derechos previstos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, que establecen el sistema de protección integral para personas con discapacidad.

Uno de los principales beneficios del CUD es el acceso a la cobertura del 100% en prestaciones de salud, que incluye tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, prótesis, equipamiento y apoyos educativos vinculados a la discapacidad certificada. Esta cobertura debe ser garantizada por obras sociales, prepagas y el sistema público de salud.

Además, el certificado habilita el transporte público gratuito en colectivos, trenes, subtes y micros de corta, media y larga distancia, lo que facilita la movilidad y el acceso a tratamientos, estudios y actividades cotidianas en todo el país.

Las personas con CUD también pueden acceder a asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad, la ayuda escolar anual y la asignación por cónyuge con discapacidad. En algunos casos particulares, como maternidad vinculada a síndrome de Down, también se contemplan beneficios adicionales.

En materia impositiva, el certificado permite solicitar exenciones de impuestos y tasas, como peajes, patentes y tributos municipales. Asimismo, existen beneficios para la compra de automotores, que incluyen la exención del IVA en vehículos nacionales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Derechos laborales y facilidades para emprendimientos

El CUD garantiza el acceso a los derechos laborales vigentes, entre ellos el cupo del 4% de empleo para personas con discapacidad en organismos del Estado nacional. También habilita el acceso a programas de empleo y capacitación laboral impulsados por diferentes organismos públicos.

Por otra parte, el certificado facilita el acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos comerciales, una medida orientada a promover la autonomía económica y la inclusión laboral.

Este martes se oficializó una medida esencial para los portadores del Certificado Único de Discapacidad (CUD): la posibilidad de obtenerlo sin vencimiento. Foto: Archivo MDZ El trámite del CUD es gratuito y se realiza tras evaluación de una Junta interdisciplinaria.Foto: Archivo MDZ

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Para iniciar el trámite, es necesario reunir la documentación médica correspondiente con el equipo de salud tratante, como certificados, informes, estudios complementarios y planillas requeridas. Luego, se debe solicitar un turno para la evaluación ante la Junta Evaluadora en el lugar asignado.

El día de la evaluación es obligatorio asistir con la documentación completa. El Certificado Único de Discapacidad, o la notificación de denegatoria, puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del solicitante, en el lugar y la fecha informados tras la evaluación.