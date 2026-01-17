CUD en 2026: qué afecciones reconoce el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) abre la puerta a beneficios sociales, cobertura médica y apoyos educativos.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial que acredita la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos, beneficios y prestaciones que otorga el Estado. Este certificado contempla distintas afecciones reconocidas, que pueden ser de tipo físico, sensorial, mental o intelectual, garantizando así una cobertura integral para quienes lo necesitan.

Los encargados de otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son las Juntas Evaluadoras, ante las cuales se deben presentar distintos documentos: certificados médicos, informes profesionales, estudios recientes y comprobantes de ingresos. Además, es necesario solicitar un turno previo para iniciar el trámite de manera ordenada y garantizar una evaluación completa.

Las discapacidades que reconoce el CUD Discapacidad motora: columna vertebral, artritis reumatoidea, miastenia gravis, esclerosis múltiple.

Discapacidad mental e intelectual: trastornos generalizados del desarrollo, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, epilepsia.

Discapacidad visual: afecciones visuales que limitan la capacidad de ver.

Discapacidad auditiva: pérdida parcial o total de la audición.

Discapacidad visceral: cardiológica, renal y/o urológica, respiratoria, digestiva/hepática.

Otras condiciones: situaciones específicas que afectan funciones superiores o requieren reconocimiento especial. El CUD es el certificado que debe ser renovado anualmente. El proyecto de ley busca eliminar la renovación en determinados casos Foto: Archivo El CUD reconoce discapacidades físicas, sensoriales, mentales e intelectuales. Foto: Archivo Beneficios del CUD El Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorga una serie de derechos y prestaciones que garantizan inclusión y acceso: