CUD en 2026: qué afecciones reconoce el Certificado Único de Discapacidad
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) abre la puerta a beneficios sociales, cobertura médica y apoyos educativos.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial que acredita la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos, beneficios y prestaciones que otorga el Estado. Este certificado contempla distintas afecciones reconocidas, que pueden ser de tipo físico, sensorial, mental o intelectual, garantizando así una cobertura integral para quienes lo necesitan.
Los encargados de otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son las Juntas Evaluadoras, ante las cuales se deben presentar distintos documentos: certificados médicos, informes profesionales, estudios recientes y comprobantes de ingresos. Además, es necesario solicitar un turno previo para iniciar el trámite de manera ordenada y garantizar una evaluación completa.
Las discapacidades que reconoce el CUD
Discapacidad motora: columna vertebral, artritis reumatoidea, miastenia gravis, esclerosis múltiple.
Discapacidad mental e intelectual: trastornos generalizados del desarrollo, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje, epilepsia.
Discapacidad visual: afecciones visuales que limitan la capacidad de ver.
Discapacidad auditiva: pérdida parcial o total de la audición.
Discapacidad visceral: cardiológica, renal y/o urológica, respiratoria, digestiva/hepática.
Otras condiciones: situaciones específicas que afectan funciones superiores o requieren reconocimiento especial.
Beneficios del CUD
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorga una serie de derechos y prestaciones que garantizan inclusión y acceso:
Cobertura del 100% en el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad: tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y más.
Acceso gratuito al transporte público nacional en trenes, subtes, colectivos y micros de corta, mediana y larga distancia.
Símbolo Internacional de Acceso, que permite libre tránsito y estacionamiento.
Asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo o hija con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down.
Eximición de tasas municipales, según normativa vigente en cada localidad.
Beneficios para la compra de automotores, con facilidades y descuentos especiales.