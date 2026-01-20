Anmat canceló la habilitación de varias droguerías por certificados vencidos

Anmat dispuso oficialmente la baja de habilitación de más de 50 droguerías con certificados vencidos.

Anmat busca garantizar que solo operen droguerías con habilitación vigente y requisitos técnicos cumplidos. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) informó que, mediante la Disposición Nº 72/2026, se resolvió la baja de habilitación de varias droguerías y establecimientos vinculados al tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

La decisión se tomó luego de constatar que los Certificados de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos de estas firmas se encontraban vencidos y sin trámite de renovación iniciado.

Droguerías alcanzadas Entre las firmas afectadas se encuentran establecimientos de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como:

Droguiería Java de Bioseguridad Argentina S.A. (Buenos Aires)

Droguiería Urbana S.A. (CABA)

Droguiería Multimed S.R.L. (Corrientes)

Droguiería Medical Rosario (Santa Fe)

Droguiería Urruti Salud (La Pampa)

Droguiería Dimek S.A. (Mendoza)

Droguiería San Agustín S.R.L. (Córdoba)

Droguiería Lafken Patagonia S.A. (Río Negro)

Droguiería Batia S.R.L. (Tucumán) En total, más de 50 droguerías y distribuidoras fueron alcanzadas por la disposición.

Las Droguerías tienen nueva reglamentación Foto: Santiago Tagua/MDZ La disposición fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero de 2026. Foto: Santiago Tagua/MDZ Qué implica la baja La medida significa que estas empresas ya no podrán realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, una actividad que requiere habilitación vigente y certificación de Buenas Prácticas.