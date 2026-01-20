Anmat canceló la habilitación de varias droguerías por certificados vencidos
Anmat dispuso oficialmente la baja de habilitación de más de 50 droguerías con certificados vencidos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) informó que, mediante la Disposición Nº 72/2026, se resolvió la baja de habilitación de varias droguerías y establecimientos vinculados al tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.
La decisión se tomó luego de constatar que los Certificados de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos de estas firmas se encontraban vencidos y sin trámite de renovación iniciado.
Droguerías alcanzadas
Entre las firmas afectadas se encuentran establecimientos de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como:
Droguiería Java de Bioseguridad Argentina S.A. (Buenos Aires)
Droguiería Urbana S.A. (CABA)
Droguiería Multimed S.R.L. (Corrientes)
Droguiería Medical Rosario (Santa Fe)
Droguiería Urruti Salud (La Pampa)
Droguiería Dimek S.A. (Mendoza)
Droguiería San Agustín S.R.L. (Córdoba)
Droguiería Lafken Patagonia S.A. (Río Negro)
Droguiería Batia S.R.L. (Tucumán)
En total, más de 50 droguerías y distribuidoras fueron alcanzadas por la disposición.
Qué implica la baja
La medida significa que estas empresas ya no podrán realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, una actividad que requiere habilitación vigente y certificación de Buenas Prácticas.
El objetivo de Anmat es proteger la salud pública, garantizando que solo operen establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente.
Impacto en el sector
-
Refuerza el control sobre la distribución de medicamentos en todo el país.
Asegura que las droguerías mantengan actualizados sus certificados para operar.
Evita riesgos asociados a la circulación de productos sin garantías sanitarias.