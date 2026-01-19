Anmat prohibió un acondicionador por contener sustancias prohibidas
Anmat prohibió un acondicionador capilar no registrado y la medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total del acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner” de la marca Curl Girl, tras detectar irregularidades en su comercialización y composición.
La decisión quedó formalizada en la Disposición 28/2026, publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero de 2026. Allí se establece la prohibición de uso, comercialización, publicidad, venta online y distribución del producto en todo el país.
Irregularidades detectadas por Anmat
El producto se vendía sin datos de lote ni fecha de vencimiento, lo que impedía garantizar su seguridad y calidad. Además, al verificar el rotulado, Anmat constató que no figuraba registrado en su base oficial.
Si bien el envase indicaba un número de legajo correspondiente a un laboratorio habilitado, la firma responsable negó haber elaborado unidades sin identificación y aclaró que solo había producido un lote debidamente codificado.
Sustancias prohibidas
Durante la inspección, Anmat confirmó que el único lote elaborado (LOTE DC394, con vencimiento 11/2024) contenía dos ingredientes no autorizados en cosméticos:
Azul de metileno
Violeta de genciana
Ambas sustancias están prohibidas en productos cosméticos desde la Disposición Anmat N° 6433/2015.
Comunicación oficial
La disposición ordena el retiro inmediato del producto del mercado y fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Anmat recordaron la importancia de adquirir cosméticos registrados y con rotulado completo, ya que la ausencia de datos como lote y vencimiento impide realizar controles adecuados y pone en riesgo a los consumidores.