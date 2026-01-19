Anmat prohibió un acondicionador por contener sustancias prohibidas

Anmat prohibió un acondicionador capilar no registrado y la medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Anmat ordenó el retiro inmediato del producto del mercado en todo el país. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total del acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner” de la marca Curl Girl, tras detectar irregularidades en su comercialización y composición.

La decisión quedó formalizada en la Disposición 28/2026, publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero de 2026. Allí se establece la prohibición de uso, comercialización, publicidad, venta online y distribución del producto en todo el país.

Irregularidades detectadas por Anmat El producto se vendía sin datos de lote ni fecha de vencimiento, lo que impedía garantizar su seguridad y calidad. Además, al verificar el rotulado, Anmat constató que no figuraba registrado en su base oficial.

Si bien el envase indicaba un número de legajo correspondiente a un laboratorio habilitado, la firma responsable negó haber elaborado unidades sin identificación y aclaró que solo había producido un lote debidamente codificado.

Durante la inspección, Anmat confirmó que el único lote elaborado (LOTE DC394, con vencimiento 11/2024) contenía dos ingredientes no autorizados en cosméticos: