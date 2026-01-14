Anmat dio de baja la habilitación de un laboratorio en Buenos Aires

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso la baja de la habilitación del laboratorio SPEDROG CAILLON S.A.I.C. y la cancelación de nueve certificados de especialidades medicinales, tras detectar incumplimientos en los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 10/2026, publicada en el Boletín Oficial y se tomó en el marco del control sistemático del registro de establecimientos habilitados.

Según detalla la disposición, las actuaciones se iniciaron luego de comprobarse que la firma no contaba con dirección técnica, un requisito obligatorio para los establecimientos que producen, fraccionan o comercializan medicamentos en el país.

La empresa estaba habilitada como laboratorio de especialidades medicinales en formas farmacéuticas de líquidos no estériles, además de importador y exportador de medicamentos, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La normativa vigente, en particular la Ley 16.463, establece que este tipo de actividades solo puede realizarse bajo la supervisión de un profesional universitario habilitado, condición que no se encontraba cumplida.

Certificados cancelados

Como consecuencia de esta irregularidad, la Anmat resolvió cancelar los certificados de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) correspondientes a nueve productos de la firma. De acuerdo con el Vademécum Nacional de Medicamentos, todos ellos figuraban como no comercializados.

Además, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) prestó conformidad para avanzar con la baja de la habilitación del establecimiento.

Qué implica la decisión de Anmat

Con esta disposición, la firma SPEDROG CAILLON S.A.I.C. deja de estar habilitada para operar como laboratorio, quedando sin efecto su legajo y los registros asociados. La Anmat remarcó que la medida apunta a garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y a resguardar la salud pública.