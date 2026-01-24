Atropellaron a un peatón que bajaba de un colectivo en Godoy Cruz

El hecho ocurrió el viernes por la noche en la intersección de San Martín y Democracia.

Un peatón resultó herido tras ser atropellado la noche del sábado 24 de enero en Godoy Cruz. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:43, en la intersección de avenida San Martín y calle Democracia.

Según la información oficial, la víctima, C. F. F., un hombre de 52 años, descendía de un colectivo y, al intentar cruzar la calzada, fue embestido por un automóvil que circulaba por avenida San Martín en sentido norte a sur, por el carril exclusivo de colectivos. El vehículo era conducido por R. A. A. Z., una mujer de 31 años.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al peatón en el lugar y le diagnosticó traumatismo de cráneo y fractura en un brazo. Posteriormente fue trasladado al Hospital del Carmen, donde quedó internado para una mejor evaluación.