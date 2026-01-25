Volcó en la Panamericana con 2.43 grados de alcohol en sangre

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana y obligó a un importante despliegue de efectivos policiales y servicios de emergencia.

Un violento vuelco se registró durante la madrugada de este domingo en Panamericana al 500, a pocos metros antes de la estación de servicio Shell, cuando un automóvil, conducido por una persona en estado de ebriedad, terminó volcado sobre la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.53 y tuvo como protagonista a un joven de 20 años, identificado como G. N. S., quien conducía el vehículo al momento del siniestro. Por causas que se investigan, el rodado se desestabilizó y volcó, quedando sus ocupantes atrapados en el interior.

Hasta el lugar arribaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes trabajaron intensamente para asistir a las personas involucradas y lograr su extracción del vehículo.

Los detalles del vuelco en la Panamericana Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con un nivel de 2,43 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido.