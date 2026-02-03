Quedan sólo tres días para inaugurar obras en los municipios donde se vota: el intendente protagonista

En el breve camino que resta para el 22 de febrero, cuando serán las elecciones para concejales en seis comunas , quedan sólo 3 días para que venza el plazo para las inauguraciones de obras públicas , de acuerdo al cronograma electoral. Por eso, los intendentes llenan sus agendas por estos días con gestión. El Gobierno provincial tiene presencia en esos municipios pero el favorito por cantidad de visitas es Luján de Cuyo , su reciente aliado.

Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Santa Rosa y La Paz son los 6 departamentos donde habrá que ir a votar la mitad del Concejo Deliberante. En el caso de San Rafael, también se elegirán 24 convencionales que armarán la Carta Orgánica, la primera en un municipio mendocino, que es una especie de constitución.

Estos últimos días y los que se aproximan con el acelador puesto, los intendentes se muestran públicamente y especialmente en inauguraciones. El Gobierno, con Alfredo Cornejo a la cabeza, ha estado presente en todos esos municipios -a excepción de La Paz- en estas últimas semanas. Pero con un intendente favorito: Esteban Allasino , de Luján de Cuyo , el reciente aliando de Cambia Mendoza, donde se anticipa que ganarán la elección ambos oficialismos con su nuevo pacto electoral .

Este martes 3 de enero Luján de Cuyo volvió a ser escenario de actividades del Gobierno provincial. El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al intendente Esteban Allasino, y al ministro de Educación, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar, visitaron la obra de construcción Jardín de Infantes Nº 0-065 Dr. Andres Perez Rubia de Ugarteche. Luego, recorrieron las instalaciones del predio de la Escuela especial 2050 Elvira Ferrari.

Menos de una hora después, fueron a la obra del Edificio de la Escuela Secundaria Técnica Nº 4-000 de Ugarteche. Todas las semanas algún funcionario del Ejecutivo ha visitado el departamento.

La semana pasada, el Gobernador también estuvo ahí. "En Luján de Cuyo seguimos avanzando con obras estructurales que mejoran la calidad de vida y ordenan el crecimiento del departamento. Recorrimos las obras del sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel y firmamos el convenio para un nuevo parque solar que hará más eficiente y sustentable el servicio de agua potable. Con financiamiento del Fondo del Resarcimiento, estas inversiones permiten saldar deudas históricas en saneamiento, ampliar el acceso al agua y reducir costos operativos mediante energía limpia. Infraestructura planificada, trabajo conjunto con el municipio y recursos bien administrados para resolver problemas de fondo y acompañar el desarrollo de Luján", sostuvo Cornejo en su cuenta de X.

Cornejo, Mema y Allasino. Prensa Gobernación,

Las inauguraciones de San Rafael

El intendente Omar Félix estuvo este fin de semana trabajando en las consecuencias del temporal. Pero unos días antes, anunció que en mayo estará listo el gasoducto, tan esperado para el Sur. Actualmente las tareas se encuentran al 95% y falta muy poco para concluir.

Por estos días se trabaja en la zona de La Tosca (a 60 kilómetros de la Ciudad), donde las tareas se centran en la instalación de equipos especiales para la medición, separación y regulación en la estación de Gasandes.En este sentido, el Intendente Omar Félix destacó que “a partir de mayo vamos a tener la obra ya concretada” y remarcó que “vamos a empezar a trabajar en muchos lugares donde faltan redes (de gas domiciliario) para ir construyéndolas”.“Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con Ecogas y también con los vecinos en forma organizada”, aseveró.

Un día antes, el Intendente Félix acompañó la puesta en marcha del programa “Luz en Casa”, una propuesta que permite mejorar el acceso al servicio de energía eléctrica, y que se trabajó conjuntamente entre la Unión Vecinal, la comuna y la empresa Edemsa.

Omar Félix Prensa San Rafael

El cronograma de las elecciones de las 6 comunas

La Junta Electoral, conforme a la ley provincial, fijó el cronograma electoral para las elecciones en las 6 comunas. El 6 vence el plazo para la inauguración de obras públicas, pero es más amplio el calendario:

6 de febrero de 2026

Vencimiento del plazo para la inauguración de obras públicas.

7 de febrero de 2026

Publicación del cuadro de ubicación de mesas en base al padrón definitivo.

Inicio publicidad audiovisual.

Límite para impresión Boletas Únicas.

20 de febrero de 2026