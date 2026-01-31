Fueron rivales en 2023 y ahora caminan juntos

En 2023, Esteban Allasino y Natalio Mema fueron rivales : compitieron por la intendencia de Luján de Cuyo. El primero, ganó por la extinta La Unión Mendocina. Ahora, uno como jefe comunal y el otro como ministro de Gobierno se muestran juntos en la campaña para concejales del departamento . Es que todo cambia. Ahora ambos son oficialistas.

Sí, son parte del Frente Cambia Mendoza que gobierna la provincia y el 22 de febrero, o sea en 20 días la ciudadanía que figure en el padrón de Luján, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael deberá ir a elegir concejales. Mema , que hace dos años compitió con Allasino , ahora va al departamento como ministro para anunciar obras o firmar acuerdos, en plena campaña.

Las PASO (primarias abiertas simultánas y obligatorias) que se suspendieron el año pasado, estaban vigente en 2023. El 11 de junio de ese año, se impuso Allasino en esa primera contienda por el 42,17% y Mema , en tanto fue el ganador de la interna de Cambia Mendoza, que quedó con 29% de los votos.

Cuando fueron las elecciones generales, el 24 de septiembre de ese año, el intendente ganó por el 47% de los votos mientras que Mema sacó el 34%.

La campaña no fue "sucia", pero Mema como opositor marcó las diferencias con Allasino, quien había sido el jefe de Gabinete del exintendente Sebastián Bragagnolo. El ahora ministro, habló por esos días de que "había que ordenar el departamento", por el crecimiento abrupto que tuvo y que habían crecido los asentamientos.

Además decía que había barrios sin escritura y que "en Luján es mejor pedir perdón que permiso" por la manera "lenta" que se da la regularización de la escrituras, según decía en esa época.

La buena relación entre Esteban Allasino y Natalio Mema antes de la oficialización de la alianza

Sin embargo, durante estos dos años como intendente y ministro, ambos tuvieron una buena relación. En primer lugar, son dos funcionarios prácticos, enfocados en la gestión y no les gusta chicanaear públicamente a los opositores.

Allasino, a diferencia de Omar De Marchi que es si se quiere su padre político, ya que inició la tradición de intendentes del PRO en Luján, evita las críticas y habla pausado y siempre con detalles vinculados a las actividades del trabajo, incluso, a pesar de haber hecho una demanda en la Corte contra la Provincia por el reparto de la coparticipación.

En estos meses en los que empezó a gestarse la alianza, es decir la llegada de Allasino a Cambia Mendoza, Mema se mostró muy proclive a que eso sucediera. Lo recibió y demostró que no sería un obstáculo, sino todo lo contrario,para poder lograr que el intendente fuera un nuevo socio del Gobierno. Esas sensaciones la percibió muy bien Allasino, quien por supuesto, puso todo para avanzar en su llegada al oficialismo.

Rodolfo Montero Natalio Mema Esteban Allasino.jpg Santiago Tagua/MDZ

Los gestos actuales entre quienes eran rivales

Todo ha cambiado. Y en el camino hacia las elecciones generales para concejales el Gobierno muestra con hechos que es un aliado del intendente lujanino y Mema cumple un papel primoridial.

El pasado miércoles 28 de enero, el gobernador Alfredo Cornejo, junto al intendente el ministro de Gobierno, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, recorrieron la obra del sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel.La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento, permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales y optimizar los sistemas de provisión y monitoreo de agua potable, beneficiando a miles de vecinos de Luján de Cuyo.

En el mismo acto, y tras la recorrida, se procedió a la firma del convenio para la realización de un nuevo parque solar fotovoltaico, que tendrá como objetivo mejorar la eficiencia energética del operador Aguas Luján y reducir los costos operativos asociados al servicio de agua potable.

El Gobernador destacó la importancia de la obra del sistema cloacal Costa Flores–Perdriel, al señalar que se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos y que permite dar respuesta a problemáticas estructurales de la zona, en el marco de una planificación provincial sostenida en el tiempo.

Tras la recorrida Cornejo puso en valor el trabajo en conjunto para los habitantes de la zona al mencionar que «es una obra que es emblemática para el barrio, que soluciona problemas de años, y acompañando al intendente desde el Gobierno provincial. Es un trabajo conjunto que, insisto, viene a resolver un problema de varios barrios de esta zona”.

Mema y Allasino

El Gobierno Provincial publicó el viernes 16 de enero los borradores de los pliegos de las obras de transformación del Acceso Sur (ruta nacional 40) en la zona de Luján de Cuyo, en el tramo que arranca en calle Juan José Paso -límite con Maipú- hasta el cruce con la Variante Palmira, en la ruta 7 camino hacia Chile.Los anuncios se hicieron Casa de Gobierno y participaron el Gobernador, Allasino y Mema.

Un día antes, el Gobernador, Alasino, Mema y el ministro del interior, Diego Santilli, el anuncio del inicio de funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo, una obra largamente esperada por la comunidad y que comenzará a brindar atención a partir del domingo 1 de febrero.

Todo cambia, como era el jingle del pasado Cambiemos, del que fueron de alguna manera parte, los jóvenes Mema y Allasino.