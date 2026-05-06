¿Candidato? Karina Milei viaja a San Juan sin Manuel Adorni y sube al avión a Diego Santilli

Karina Milei no viajó a Estados Unidos para participar de la agenda del presidente en un foro económico y se apresta a protagonizar un mega evento de minería en la provincia de San Juan.

De acuerdo con fuentes oficiales, la secretaria general de la Presidencia partirá mañana mismo a la capital cuyana con el objetivo de asistir a la Expo Minera , en un contexto de pleno auge en el sector.

Se realizará en el Estadio Bicentenario y habrá espacios de 18.000 m² para los paneles, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y más de 450 empresas participantes, además de delegaciones confirmadas de más de 20 países. En total, se esperan más de 25.000 asistentes, una convocatorio récord.

Pese a la magnitud del evento, la hermana del mandatario no subirá al avión al jefe de gabinete, Manuel Adorni , atormentado por las causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y en medio de pedidos internos para que renuncie. En su lugar, estará el ministro del Interior Diego Santilli , quien busca ser candidato a gobernador bonaerense.

Este espacio reunirá a más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales, con lo cual será una oportunidad fundamental para negociar la agenda legislativa de la Casa Rosada, en un contexto de reclamos múltiples de las provincias por mayor asistencia de la Nación.

El principal desafío para Santilli será conseguir el apoyo de los gobernadores en el proyecto de reforma electoral, en especial por la intención del Ejecutivo de eliminar las elecciones PASO. La mayoría de los mandatarios provinciales se niega al proyecto. "Está muy difícil, pero confiamos que podemos convencerlos", aseguró una alta fuente del Ministerio.

La agenda de Adorni esta semana

Mientras intenta responder algunas de las denuncias por presunta corrupción, el ministro coordinador prevé dar una entrevista el jueves por la noche, en la cual se espera alguna definición sobre su situación patrimonial.

Por su parte, el viernes asistirá a un apertura de una fábrica automotriz y por la tarde protagonizará una reunión de gabinete junto al propio Milei, en otra demostración de apoyo.