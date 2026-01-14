Ulpiano Suarez y Esteban Allasino consolidan un vínculo que nació hace años

Les encantaba mostrarse juntos pero, claro, uno era radical de Cambia Mendoza y el otro del PRO. Ahora, todo cambió. Esteban Allasino , en plena campaña para las elecciones municipales de Luján de Cuyo ya forma parte del frente oficialista Cambia Mendoza y con el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez , aprovechan para reforzar el vínculo que tienen desde hace años.

Este miércoles 14 de enero participaron al mediodía en la plaza Independencia, o sea que Suarez hizo de anfitrión, de un anuncio conjunto donde presentaron oficialmente la Certificación Oro What Works Cities 2025, otorgada por Bloomberg Philanthropies. El reconocimiento posiciona a ambos municipios entre las ciudades más avanzadas de América en el uso estratégico de datos para la toma de decisiones públicas, de acuerdo a lo que informaron.

Por supuesto hubo elogios entre ambos y nuevamente fotos, esta vez, bajo el paraguas de la alianza -Cambia Mendoza- que ahora comparten.

Obviamente con la venia del gobernador Alfredo Cornejo, Suarez fue una figura determinante en el ingreso de Allasino a Cambia Mendoza , más allá de referentes propios del gobernador como el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

En primer lugar, desde que Allasino comenzó su gestión en 2023 comenzó a encontrarse casi semanalmente con el intendente de la ciudad. Eran épocas de bastante incertidumbre tras la asunción en la presidencia de la Nación de Javier Milei, quien recortó recursos y los municipios se vieron afectados.

ulpiano suarez esteban allasino certificacion oro bloomberg (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

ulpiano suarez esteban allasino certificacion oro bloomberg (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

ulpiano suarez esteban allasino certificacion oro bloomberg (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

Hay dirigentes que aseguran que las reuniones fueron semanales durante muchos meses y que de ese convite, también fue de la partida el intendente peronista Matías Stevanato (Maipú). "Hay que prestarle atención a esos tres jefes comunales", sostuvieron varios integrantes de los distintos partidos.

Claro que Stevanato es peronista y posiblemente juegue en 2027 como candidato a gobernador, un cargo al que aspira Ulpiano.

Las otras veces que los vieron juntos a Ulpiano Suarez y Esteban Allasino

La lista de actividades conjuntas es enorme. Correr, correr y correr. Ulpiano y Allasino compartieron las maratones de Ciudad y de Luján, ambas muy concurridas. Se sacaron fotos, abrazados.

También hubo otras acciones de otros rubros donde tuvieron la misma postura y la hicieron pública: la reforma del sistema de coparticipación municipal; la limitación de la reelección de concejales; y una visión común sobre la modernización del Estado local.

Además, ambos visitaron pymes y empresas de los dos departamentos para interiorizarse en procesos innovadores y diseñar políticas que acompañen el desarrollo económico. Ese trabajo coordinado fue reconocido por Bloomberg Philanthropies dentro del programa What Works Cities, una distinción internacional que destaca proyectos municipales innovadores y centrados en el vecino, como contaron al mediodía los intendentes.

Cómo se consolidará el vínculo

Ahora forman parte del mismo frente. El presente político es el siguiente: Allasino está en la cuenta regresiva para sus elecciones municipales desdobladas que serán el 22 de febrero próximo, donde los lujaninos (al igual que la ciudadanía de Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia) deberán ir a votar concejales.

Algo está claro, Ulpiano lo apoyará todo lo que necesite. El año que viene en tanto, habrá otras elecciones: las de gobernador en la que el intendente de la ciudad querrá ser candidato a gobernador, un dato muy conocido. Posiblemente, Allasino sea uno de los dirigentes de peso que lo respalde. Tiempo al tiempo.