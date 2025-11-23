El intendente radical que fue clave en la decisión que tomaría Esteban Allasino

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , del PRO,decidirá esta semana sobre su futuro político inmediato, como contó MDZ este viernes 21. Para presentarse a las elecciones municipales del departamento que gobierna que serán el 22 de febrero del año que viene, es muy posible que vaya en un frente con La Libertad Avanza y por lo tanto, con Cambia Mendoza.

En ese sentido, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez fue un actor silencioso pero determinantes para que Allasino se acercara al oficialismo. La sintonía política, la agenda compartida y los proyectos comunes entre Suarez y Allasino terminaron configurando un vínculo que pesó en la decisión que hoy evalúa el jefe comunal lujanino sobre su futuro político. Una articulación que, además, tenía en conocimiento al gobernador Alfredo Cornejo, quien siguió de cerca los movimientos de ambos jefes comunales.

Hubo cafés, muchos cafés. Hay dirigentes que aseguran que fueron semanales durante muchos meses y que de ese convite, también fue de la partida el intendente peronista MatÍas Stevanato.

Pero eso fue de las puertas para adentro. Hacia afuera, también se mostraron juntos y las fotos sobran. Compartieron actividades de alto impacto social —como las maratones de Ciudad y de Luján, ambas muy concurridas—, pero también coincidieron en debates de fondo: la reforma del sistema de coparticipación municipal; la limitación de la reelección de concejales; y una visión común sobre la modernización del Estado local.

La afinidad también se trasladó al terreno productivo. Ambos visitaron pymes y empresas de los dos departamentos para interiorizarse en procesos innovadores y diseñar políticas que acompañen el desarrollo económico. Ese trabajo coordinado será reconocido por Bloomberg Philanthropies dentro del programa What Works Cities, una distinción internacional que destaca proyectos municipales innovadores y centrados en el vecino.

Suarez y Allasino

Otros proyectos entre Allasino y Suarez

En materia de seguridad ciudadana, los intendentes también han avanzado en paralelo. La iniciativa Paradores Seguros, que Luján de Cuyo ya implementa y que la Ciudad de Mendoza pondrá en marcha próximamente , es uno de los ejemplos más visibles de la convergencia entre ambas gestiones.

La incidencia de Suarez en la decisión de Allasino fue central. No hubo presiones, sino el peso de una relación de confianza, una agenda alineada y una visión compartida del rol del los municipios. Claro que hay que tener en cuenta que la venia del gobernador Alfredo Cornejo existió-el es quien dirige el Gobierno provincial y el destino de los frentes que integra Cambia Mendoza- y ya son sus propios alfiles quienes ya salen a hablar en público sobre la posibilidad de que Allasino se sume al oficialismo y proyectar alianzas.

El motivo del pase de Allasino

En el PRO ya se instaló una lectura compartida que explica buena parte del resultado adverso que tuvo el partido en Luján de Cuyo y el resto de la provincia el 26 de octubre próximo, en las elecciones legislativas provinciales y nacionales: no haber ido en alianza con La Libertad Avanza fue una mala determinación. Esa decisión terminó debilitando aún más a un espacio que venía con tensiones internas y sin una estrategia unificada.

Allasino y el presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines coinciden en que ese error no puede repetirse. El PRO no puede llegar solo a febrero, y cualquier movimiento futuro debe construirse sobre un frente competitivo que reúna a todo el arco no kirchnerista. La pregunta es con quién y bajo qué condiciones.

La Libertad Avanza y su aliado Cambia Mendoza parece ser el espacio donde ubicarse.