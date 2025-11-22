La crítica del peronismo a la designación de Carlos Presti y el debate sobre militares ministros

El flamante ministro de Defensa será el primer militar que conduzca la cartera tras 44 años. La crítica del peronismo.

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti asumirán como nuevos ministros. La primera en la cartera de Seguridad y el segundo, de carrera militar, será el remplazante de Luis Petri en Defensa. Se trata del primer militar como titular en ese ministerio desde hace 44 años, con la restitución de la democracia.

El debate por la designación quedó expuesto. Hubo un fuerte respaldo del mendocino que lidera actualmente la cartera y de todo el oficialismo, pero las críticas no tardaron en llegar y fueron expresadas en la voz del diputado nacional electo por el peronismo, Agustín Rossi, quien calificó la designación como un "retroceso" a la democracia.

ministro agustin rossi (2).JPG ALF PONCE / MDZ Agustín Rossi fue dos veces ministro de Defensa. La primera entre junio de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2015 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de agosto de 2021 en la presidencia de Alberto Fernández.

"La designación del actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino como Ministro de Defensa es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución de la República Argentina. En Argentina, a lo largo de más de 40 años, logramos consolidar la conducción política de la defensa bajo la dirección del poder civil. Con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política", expresó.

En este contexto, se preguntó si "¿el futuro ministro va a ser el representante del Presidente ante las Fuerzas o el representante corporativo de las Fuerzas ante el Presidente?".