Avanza la causa contra Adorni: la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

La medida apunta a analizar los fondos utilizados por el matrimonio para la adquisición de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, así como el pago de tasas e impuestos vinculados a esa propiedad.

La resolución fue dictada a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación del patrimonio del funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.