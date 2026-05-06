Las obras millonarias de Manuel Adorni: cuánto cuesta hacer las mismas reformas en tu casa
Las reformas de Manuel Adorni bajo la lupa: sus gastos sospechados ya superan los 725.000 dólares en medio de polémicas.
El escándalo aún persigue a Manuel Adorni por los gastos millonarios tanto en viajes como en inmuebles y refacciones. Entre todos esos gastos, ya suma 725.000 dólares. Todo hace ruido. Algunos gastos, ya son inexplicables.
La oposición boba incapaz de señalar
El actual jefe de Gabinete pasó de ser uno de los pilares del Gobierno de la Nación para ser hoy una especie de Richard Nixon, pero desde la oposición son flojos para señalar. Nadie en la política parece asombrarse de la suma. Saben que otros (en algunos casos sus jefes) tienen más difícil explicar su patrimonio.
Al mismo tiempo, otros, se ocupan más de sus performances pochocleras y remeras divertidas que de hacer política en serio. Las redes sociales marcan la agenda y un like vale más que un voto sesudo. Mientras tanto, otros, habiendo tanto para pegar arriba del cinturón, pegan abajo del mismo y hablan de cuestiones personalísimas como el vínculo entre Manuel Adorni y su esposa.
Mucho efectivo y pocas facturas
El jefe de Gabinete, a pesar de todo eso, no es que sea un carmelita descalzo. Estos pagos millonarios fueron realizados todos en efectivo y, por alguna extraña razón, faltan comprobantes. Una planilla impresa con valores. Nada más.
Manuel Adorni, al menos, debería sospechar si nadie le entrega una factura. También podría tener en cuenta que, como funcionario del Gobierno de la moral, debería hacer todo en regla. Sin movimientos raros y con todo declarado. La función pública lo exige por ética y moral, pero también como respaldo. Se presume inocencia, claro. Asimismo, es imposible no sospechar.
Lista interminable y valores astronómicos
Entre toda la planilla con el detalle de las obras realizadas por el arquitecto Matías Tabar hay gastos de todo tipo, con algunos en los que es fácilmente constatable si hubo o no sobreprecios.
Una cascada para pileta de 3.500 dólares, una parrilla de 6.500 dólares, una bacha de cocina SI71 de 296 dólares, la instalación de una bomba de agua de 950 dólares y una Tromen TRH de 1.995 dólares.
Estos productos recién enumerados sirven como testigo. Para mala noticia de muchos que quieren dañar el Gobierno, algunos dan dentro de la lógica, mientras que otros siguen haciendo mucho ruido:
- Cascada para pileta: según las fotos trascendidas, la misma no parece ser una cascada gigante, sino que parece ser una más simple. Para ejemplificar, una cascada de acero de 120 centímetros con luces cuesta $475.840. Según indica la lista presentada por Tabar, el valor pesificado de la cascada de Adorni es de $5.181.575. Suponiendo que ese valor incluyó la instalación, Manuel Adorni habría pagado de instalación materiales y demás, $4.705.735 más que el valor de la propia cascada.
- Parrilla: en las casas de country suele optarse por las de material y fijas, en lugar de las móviles. El precio de una parrilla premodelada de dos metros de ancho, con chimenea y espacio bajoparrilla cuesta $3.313.190 en el local Mis Parrillas. Manuel Adorni, pagó por su parrilla unos $8.142.475. Más o menos la mitad de un Toyota Etios 2018.
- Bacha de cocina SI71: este producto de la marca Luxor cuesta $278.787 en distintos sitios de internet, mientras que la lista acusa un valor que pesificado es de $438.213.
- Instalación de la bomba de agua: mientras el pago de Adorni fue de 950 dólares, en el sitio HomeSolution, los servicios de colocación o cambio de una bomba presurizadora oscila entre $54.600 y $109.000. Si le sumamos el valor de la bomba de agua son otros $120.000 y un tanque de agua de 1.000 litros suma $295.000. Sumando todo serían unos $524.000. Pesificados los 950 dólares que pagó Adorni, son $1.406.427. Una diferencia de $882.427.
- Tromen TRH: el horno de hierro forjado de esta marca cuesta unos $1.500.000, mientras que el valor que “declara” el listado publicado es de $2.953.497. Nuevamente, la diferencia entre el precio de mercado y el que pagó el jefe de Gabinete, es de casi $1.500.000.