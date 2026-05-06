Las obras millonarias de Manuel Adorni: cuánto cuesta hacer las mismas reformas en tu casa

Las reformas de Manuel Adorni bajo la lupa: sus gastos sospechados ya superan los 725.000 dólares en medio de polémicas.

El escándalo aún persigue a Manuel Adorni por los gastos millonarios tanto en viajes como en inmuebles y refacciones. Entre todos esos gastos, ya suma 725.000 dólares. Todo hace ruido. Algunos gastos, ya son inexplicables.

La oposición boba incapaz de señalar El actual jefe de Gabinete pasó de ser uno de los pilares del Gobierno de la Nación para ser hoy una especie de Richard Nixon, pero desde la oposición son flojos para señalar. Nadie en la política parece asombrarse de la suma. Saben que otros (en algunos casos sus jefes) tienen más difícil explicar su patrimonio.

Al mismo tiempo, otros, se ocupan más de sus performances pochocleras y remeras divertidas que de hacer política en serio. Las redes sociales marcan la agenda y un like vale más que un voto sesudo. Mientras tanto, otros, habiendo tanto para pegar arriba del cinturón, pegan abajo del mismo y hablan de cuestiones personalísimas como el vínculo entre Manuel Adorni y su esposa.

Mucho efectivo y pocas facturas El jefe de Gabinete, a pesar de todo eso, no es que sea un carmelita descalzo. Estos pagos millonarios fueron realizados todos en efectivo y, por alguna extraña razón, faltan comprobantes. Una planilla impresa con valores. Nada más.

Manuel Adorni, al menos, debería sospechar si nadie le entrega una factura. También podría tener en cuenta que, como funcionario del Gobierno de la moral, debería hacer todo en regla. Sin movimientos raros y con todo declarado. La función pública lo exige por ética y moral, pero también como respaldo. Se presume inocencia, claro. Asimismo, es imposible no sospechar.