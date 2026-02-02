Ya funciona el Hospital de Luján: qué servicios brinda y cómo sacar turno

Tras años de espera, el Hospital de Luján comenzó a funcionar este lunes. Se trata del primer establecimiento sanitario de Argentina de gestión público-privada , inédito a nivel nacional: será financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada adjudicataria (grupo Olmos), que asume la administración operativa y la inversión comprometida.

El avance del Hospital de Luján se dará en tres etapas; este lunes 2 de febrero inicia la primera con la atención de consultorios ambulatorios de manera programada. Claudio Salinas , director asistencial del Hospital de Luján, confirmó que habrá dos modalidades de atención: una para pacientes cobertura y otra para pacientes sin cobertura.

Para aquellos que no tengan obra social o prepaga, el Estado Provincial pagará las atenciones a la empresa concesionaria; mientras que la empresa concesionaria será la encargada de cobrar el costo de la consulta a las obras sociales y prepagas, en caso de pacientes que sí tengan esta cobertura.

"La población necesita tener más accesibilidad a distintas especialidades . Muchas veces tienen que ir a las 4 o 5 de la mañana a hospitales grandes a sacar un turno con especialistas", resaltó Salinas en diálogo con MDZ Radio .

A horas de su apertura, ya se han otorgado más de 20 turnos a pacientes sin cobertura social y esperan que el número aumente conforme al paso de los días. Cabe destacar que en esta primera etapa no hay servicio de guardias y urgencias.

Especialidades disponibles en el Hospital de Luján

En esta primera etapa la atención está centrada en consultas externas y seguimiento de patologías. Si bien Salinas confirmó que irán incorporando más especialidades y profesionales, los servicios disponibles son los siguientes:

Médico Clínico

Medicina de Familia

Cirugía General

Cirugía de Tórax

Cirugía de Cabeza y Cuello

Cardiología

Gastroenterología

Pediatría

Neumología Pediátrica

Neumología Adultos

Obstetricia

Ginecología

Dermatología

Urología

Flebología

Traumatología

Traumatología Pediátrica

Psicología

Nefrología

Neurocirugía

Nutricionista

En cuanto a las especialidades elegidas para la primera etapa, Salinas destacó: "Hemos visto poca concurrencia a los centros de salud de gente como pediátricos, ginecológicos y embarazadas, entonces la idea es ofrecer esa demanda".

Hospital de Luján (2) El Hospital de Luján planea sumar nuevas especialidades y profesionales. Alf Ponce Mercado / MDZ

Además de los consultorios ambulatorios, también seguirá operativo el vacunatorio que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud. El horario de atención es de 8 a 20 y se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Cómo sacar turno

El sistema de turnos está dividido por pacientes con obra social y pacientes sin obra social. En el caso de los pacientes sin cobertura médica, los mismos deben sacar turno por medio de los canales oficiales:

Línea 148: llamar y seguir los lineamientos que lo conducirán al turno programado; primero opción 6, luego opción 1 y después opción 5.

App Mendoza por Mí

Aquellos que tengan dificultades para acceder por los canales oficiales también podrán gestionar su turno de manera presencial.

Si el paciente tiene cobertura médica, podrá sacar turno a través del WhatsApp oficial 2616807764. En estos casos, según el convenio con la prestadora, se podrá solicitar el pago de un coseguro.

Más servicios en el Hospital de Luján

De acuerdo al plan inicial, la segunda etapa arrancará el 15 de febrero, donde se sumará la "demanda espontánea" de los ciudadanos que quieran atenderse por cuadros como fiebre, problemas gastrointestinales, heridas o traumatismos. No obstante, no se atenderán problemas graves de salud o que demanden mayores equipamientos, como casos de urgencia o de internación, o accidentes de tránsito.

Hospital de Luján (3) El Hospital de Luján comenzó a funcionar este lunes 2 de febrero. Alf Ponce Mercado / MDZ

La tercera y última etapa comenzará una vez terminen las obra que empezarán en febrero, donde se incorporarán quirófanos, áreas de internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

Este proceso de obras lo llevará adelante el grupo concesionario del hospital y hay un plazo estimado de obras de 18 meses, por lo que podría haber novedades de su finalización en el segundo semestre del 2027.

Cómo funciona el Hospital de Luján

El Hospital de Luján es el primero en todo el país de gestión público-privada; financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por el grupo empresario Hogar Salud SA (Grupo Olmos).

A mediados de enero el Gobierno de Mendoza formalizó el traspaso del edificio al Grupo Olmos, que será el encargado de gestionar el Hospital de Luján durante los próximos 15 años.

El contrato prevé que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital estará destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal.

El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.