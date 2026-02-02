Serpientes en Mendoza: cómo prevenir y qué hacer ante un avistamiento o mordedura

Ante el aumento de avistamientos de serpientes en zonas urbanas de Mendoza , el veterinario S ergio De la Torre brindó precisiones en MDZ Radio sobre cómo prevenir riesgos y cómo actuar frente a su presencia. Desde el Ministerio de Ambiente recordaron que se trata de fauna autóctona protegida y que no debe ser eliminada.

De la Torre explicó que “con estas lluvias y estos calores, se acercan estos animales muchas veces a guarecerse en los espacios que se pueden guarecer con respecto a las inundaciones”. Según detalló, el fenómeno se intensificó por “las tormentas , por el arrastre del agua”, lo que generó apariciones en casas, patios y sectores urbanos donde no es habitual encontrarlas.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía de Mendoza señalaron que “con el calor aumentan los avistamientos, pero la mayoría no son peligrosas y cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema”, y remarcaron que se trata de fauna autóctona protegida, por lo que “no debemos perseguirlas ni eliminarlas”.

Uno de los principales ejes abordados por De la Torre fue la correcta identificación de las especies. “El problema es distinguir si es culebra o si es víbora”, señaló, y explicó que una de las claves es la forma de la cabeza: “La cabeza triangular tipo flecha indica que es venenosa”. En ese marco, fue enfático al advertir: “Por Dios, no las toqués”.

El veterinario remarcó que no se debe intentar manipular a las serpientes . “Lo que no hay que hacer es tratar de agarrarlas para sacarlas”, advirtió, y subrayó que cualquier contacto directo implica un riesgo grave. Como alternativa, recomendó utilizar elementos como una escoba o una pala para guiarlas fuera del lugar, siempre sin tocarlas.

La relación con los roedores y la prevención

Según De la Torre, la presencia de serpientes suele estar asociada a la existencia de roedores en el entorno. “Si aparecen cerca de una casa es porque hay lauchas o ratas”, explicó, y aclaró que estos animales se acercan en busca de alimento, especialmente en contextos de calor y humedad.

Consultado sobre las serpientes de mayor riesgo en la provincia, De la Torre señaló a la yarará. “Es una especie peligrosa, que se desplaza en busca de roedores”, indicó, y aclaró que no suele atacar: “Cuando siente la presencia humana, se aleja”.

Qué hacer ante una mordedura de serpiente

Ante una mordedura, el veterinario fue categórico en la necesidad de atención médica inmediata. “Hay que ir directamente al hospital”, sostuvo, y advirtió que los síntomas pueden avanzar rápidamente. En ese marco, desaconsejó prácticas caseras y remarcó que, ante la duda, siempre se debe acudir a un centro de salud.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente recordó que, ante la presencia de una serpiente en el hogar, se debe dar aviso a los organismos correspondientes y no intentar capturar al animal. Están disponibles los contactos de Fauna Silvestre (+54 9 261 7 503417, de lunes a viernes de 8 a 14), la Policía Rural (911, las 24 horas) y el correo [email protected].