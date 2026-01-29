Christian Petersen y una desubicada situación que vivió con una fan cuando salió del hospital

Tras pasar 36 días internado en estado crítico, el chef Christian Petersen relató la sumatoria de virus y estrés que casi le cuestan la vida y cómo vivió su salida del hospital.

El mundo de la gastronomía y la televisión respira aliviado tras el "milagro" de Christian Petersen. El parrillero más famoso del país logró superar un cuadro clínico aterrador que lo mantuvo al borde de la muerte tras un intento de cumbre en el volcán Lanín.

petersen christian (1) El reconocido parrillero confesó que no volverá a intentar ascensos de alta montaña. Archivo MDZ Con un total de 26 días en terapia intensiva y otros 10 en unidad coronaria, el chef enfrentó una falla multiorgánica que puso a prueba la excelencia de la medicina argentina. Hoy, en plena recuperación, Petersen rompió el silencio para contar el calvario que vivió y el insólito episodio que protagonizó al recibir el alta médica.

Una desubicada fan atacó a Christian Petersen a la salida del hospital El origen de la crisis fue un "cóctel" letal de afecciones que Christian Petersen ignoraba. En una entrevista, detalló que se le juntaron cinco causas fatales: una intoxicación en Brasil (posible dengue o zika), un virus que inflamó su corazón, una neumonía reciente y el estrés extremo de la montaña.

christian petersen portada (1) El alta de Petersen estuvo marcado por un desubicado pedido de selfie de una seguidora. Archivo MDZ Pese a la gravedad, lo que más sorprendió a Christian Petersen fue el choque con la realidad de la fama al abandonar el sanatorio a las 11 de la noche. Mientras intentaba dar sus primeros pasos, una mujer lo abordó con una falta de tacto absoluta.

"Viene una señora y me dice 'me puedo sacar una selfie, ¡estás vivo!'. 'Nos sacamos una selfie, pero yo no puedo ni caminar', le dije", recordó Christian. Para él, ese momento reflejó lo difícil que es manejar la exposición: "Ser conocido tiene un montón de cosas a favor, pero hay un momento en que necesitás un poco de privacidad, de silencio. Y es muy difícil ese oximorón de “vivo de esto pero a veces me hace mal”".