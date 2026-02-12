Jueves con leve suba de la temperatura en Mendoza y cielo mayormente despejado

El jueves habrá poca nubosidad en Mendoza, un leve ascenso térmico y brisas del sur.

El jueves tendrá poca nubosidad en Mendoza y una máxima que llegará a los 30°, con vientos moderados del sudeste.

El jueves llega con una leve suba de la temperatura en Mendoza y un cielo con poca nubosidad, en una jornada que se mantendrá estable en gran parte del territorio. El pronóstico anticipa condiciones típicas de verano, pero sin extremos térmicos.

La mínima será de 18°, con registros más bajos durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 30°. A lo largo del día se mantendrán vientos moderados del sudeste, un factor que ayudará a contener el aumento térmico y evitará que las máximas se disparen.

En la zona de cordillera se espera un día nublado, aunque sin precipitaciones. El panorama será estable, con nubosidad sostenida pero sin eventos adversos asociados.

nubes nublado montaña clima 1.jpg La cordillera se mantendrá nublada este jueves en Mendoza, aunque sin precipitaciones previstas. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El tiempo en los próximos días en Mendoza De cara a los próximos días, el viernes continuará el ascenso de la temperatura con poca nubosidad y vientos leves del sudeste. La máxima será de 31° y la mínima de 19°. El sábado se prevé caluroso, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, acompañado por vientos leves del noreste. La máxima alcanzará los 32° y la mínima será de 20°.