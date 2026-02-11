Tarjeta Alimentar de Anses cuánto se cobra en febrero de 2026 con AUH

Luego de conocerse el dato de inflación de diciembre, Anses volvió a quedar en el centro de las consultas por los pagos de febrero de 2026, y una de las preguntas más repetidas es qué sucede con la Tarjeta Alimentar para quienes cobran AUH, AUE o una PNC para madres de siete hijos o más.

El dato que mueve el calendario y los montos del sistema es el índice que publica el Indec, porque con esa referencia funciona el esquema definido en el Decreto 274/2024, que actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones. Sin embargo, no todos los beneficios se ajustan del mismo modo y ahí aparece la duda que se repite mes a mes cuando se habla de Anses y de los refuerzos compatibles.

La Tarjeta Alimentar es una ayuda económica que se paga a través de Anses y apunta a sostener el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares vulnerables. El dinero está pensado para compras de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios habilitados, y no está diseñado para retirarse en efectivo ni para otros consumos.

En cuanto a quiénes la reciben, el beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, también a quienes cobran AUH por hijos con discapacidad sin límite de edad, a embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y a titulares de una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más.

Para evitar demoras, Anses suele insistir con un punto básico, que es tener actualizados los datos personales y familiares en mi ANSES, especialmente en “Información Personal” e “Hijos” .

Los montos de AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar. Foto: Shutterstock Anses mantiene activa la Tarjeta Alimentar para compras de alimentos en comercios habilitados. Shutterstock

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar

En febrero de 2026 la Tarjeta Alimentar no tendrá un aumento, ya que este refuerzo no se ajusta por movilidad y Anses mantiene los montos vigentes desde mayo de 2024. Para familias con un hijo, el importe es de $52.250. Para quienes tienen dos hijos, el monto es de $81.936. Y para familias con tres o más hijos, el valor queda en $108.062.

El depósito se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación compatible, por lo que no hace falta gestionar una tarjeta nueva. En la práctica, se utiliza con la tarjeta de débito asociada a esa cuenta, como ocurre con otros pagos que liquida Anses.

Como información adicional para febrero, Anses sí aplicará la actualización mensual sobre la AUH según el esquema del Decreto 274/2024. Para este mes, la AUH queda en $129.096 por hijo menor de edad, aunque el organismo retiene el 20% hasta que se presente la Libreta, por lo que el pago directo queda en $103.276,80 y el resto se liquida después cuando se acreditan escolaridad, controles de salud y vacunación.