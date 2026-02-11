Presenta:

Sin alertas a la vista: de cuánto será la máxima y cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Se anticipa una jornada estable en Mendoza, con un leve ascenso de la temperatura y sin advertencias del SMN.

MDZ Sociedad

Se anticipan buenas condiciones meteorológicas para este jueves en Mendoza.&nbsp;

Foto: Milagros Lostes / MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió ningún tipo de alerta para este jueves 12 de febrero en Mendoza y se anticipa una jornada con poca nubosidad y leve ascenso de la temperatura, con una máxima esperada de 30ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

  • Viento: circulación de viento leve del sur desde la madrugada, abarcando toda la provincia y manteniéndose hasta las 20:00.
  • Nubosidad: cielo totalmente despejado en el llano y alta montaña, durante toda la jornada y noche siguiente.
  • Alta Montaña: cielo despejado durante todo el día.

Pronóstico para los próximos días

La temperatura continuará en ascenso con el correr de los días, con una máxima de 31ºC el viernes y de 32ºC el sábado. En el inicio del fin de semana se espera que el tiempo comience a desmejorar, con probabilidad de tormentas y nubosidad, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

pronostico jueves
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

