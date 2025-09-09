Banco Nación: cómo comprar tu moto en cuotas y con un crédito increíble

El Banco Nación anunció la incorporación de motos a su portal de compras “Tienda BNA +”, lo que permitirá a usuarios de todo el país adquirir estos vehículos de manera completamente online, con opciones de financiamiento a través de préstamos personales o tarjetas de crédito .

El beneficio está vigente desde hace algunos meses y son millones los argentinos que pueden aprovechar esta iniciativa pensando en cambiar la forma de movilizarse actualmente si lo hacen en transporte público y buscan más movilidad; o bien si lo hacen en auto y quieren gastar menos ante la crisis económica.

La iniciativa busca simplificar la experiencia de compra y eliminar trámites presenciales: cualquier persona, sin importar si es cliente o no de la entidad, podrá realizar la operación digitalmente y solo deberá acercarse a la concesionaria para completar el patentamiento y retirar el rodado.

El banco ofrece una línea especial de crédito para las compras realizadas en “Tienda BNA+”, con las siguientes características:

El proceso es sencillo: ingresar a la tienda, elegir el modelo de moto, seleccionar la financiación, aceptar los términos y coordinar la entrega con el concesionario.

Banco Nación Accede a comprar una moto en 72 cuotas a través de Tienda BNA+ del Banco Nación.

Desde el 1 de junio también se pueden financiar motos en hasta 24 cuotas fijas utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación, con una TNA del 30%. Quienes aún no cuenten con plástico de la entidad podrán solicitarlo de forma rápida y digital para acceder al beneficio.

Con este lanzamiento, el Banco Nación refuerza su apuesta por la digitalización de sus servicios, apuntando a brindar soluciones ágiles y modernas que coloquen al cliente en el centro de la experiencia.

Más información está disponible en el sitio oficial de la tienda online del banco.