Javier Milei y Donald Trump se reúnen en una jornada clave para la economía argentina

El presidente Javier Milei se reunirá este martes en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump , en medio del respaldo que el líder republicano hizo a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina.

Javier Milei arribó a la ciudad estadounidense en plena madrugada de este martes tras haber modificado su partida desde Buenos Aires, que iba a realizarse el domingo por la noche y finalmente se pospuso para las 19 del lunes.

A las 10.45, Javier Milei asistirá a la intervención de Donald Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión bilateral de ambos jefes de Estado.

Se espera que el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Javier Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, una posibilidad que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano .

De concretarse, se tratará de un gesto en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas en el mercado respecto de si el país cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo: 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

En el marco de esas dificultades económicas, el Gobierno republicano se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideología con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica.

El resto de la agenda

Tras la reunión con Donald Trump, Javier Milei mantendrá un encuentro con la titular del FMI Kristalina Georgieva luego de que el organismo también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener el lunes, en el plan de vuelo original que estaba previsto para el domingo.

También participarán del viaje el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

En su última actividad del día, Javier Milei participará a las 20 de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

El miércoles, a las 12.45, Javier Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19.55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves será el último día de actividades del presidente en suelo norteamericano, donde iniciará su agenda del día con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

Por último, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman