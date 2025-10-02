Javier Milei recibirá nuevamente a Mauricio Macri en Olivos este viernes
Javier Milei recibirá este viernes a Mauricio Macri en Olivos en un nuevo intento de generar consenso político y avanzar con las reformas del oficialismo.
Javier Milei se reunirá este viernes con su antecesor, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos, en un intento por avanzar en el rediseño del vínculo entre ambos y así generar mejores condiciones de gobernabilidad que faciliten el avance de las reformas impulsadas por la gestión libertaria.
El encuentro se da en un contexto de pedidos de Estados Unidos para fortalecer la estabilidad política, en paralelo a las negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre un posible acuerdo de swap de monedas.
Noticia en desarrollo...