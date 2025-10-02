Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno promulgará las leyes sobre el Garrahan y universidades pero no les asignará fondos

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, confirmó que "no hay recursos" para afrontar esas sanciones por lo que le pedirá a los legisladores que "digan de dónde hay que sacar los fondos" para sus aplicaciones. Es la misma medida que se tomó con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tras consumarme una nueva derrota del Gobierno en el Congreso con los rechazos a los vetos de Javier Milei a las leyes que refuerzan las partidas para el Hospital Garrahan y las universidades, el Gobierno confirmó que promulgará ambas sanciones pero sin asignarle fondos por lo que quedan “suspendidas”.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, confirmó esta medida, la cual se adoptó con la ley de Emergencia en Discapacidad, donde la Casa Rosada decidió no judicializarlo y aludir al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera que “dice que cuando el Congreso sanciona una ley debe establecer claramente donde salen los recursos”.

“El gobierno no tiene alternativa, tiene que promulgarlas pero con la diferencia que hemos planteado con la Ley de Discapacidad. Hay una ley que está vigente que dice que cuando se sanciona una ley que implique gastos tiene que estar la partida y los recursos. Si no tenemos partida y recursos, me obligan a reasignar partidas pero no tengo partidas. La lógica es que, como dice esa ley, queda suspendida cualquier ley que sancione sin esos requisitos hasta tanto se establezcan”, remarcó el funcionario este miércoles, en el marco de su exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Al respecto, Francos remarcó que “los legisladores se enojaron por esto” y buscan interpelarlo en el Congreso incluso con la posibilidad de avanzar en una moción de censura que podría terminar con su destitución. “Estaban buscando interpelarme o censurarme. Si me interpelan, voy y discutimos. No me pueden obligar a incumplir una ley marco para cumplir otra ley. Hay que ser responsables. No vamos a admitir déficit fiscal”, agregó.

A mediados de septiembre, cuando Diputados había rechazado estos vetos, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue tajante contra la oposición: “El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”. “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, recalcó.