El Senado rechazó por amplia mayoría los vetos de emergencia pediátrica y Financiamiento Universitario

El kirchnerismo aprovecha la sesión para hacer campaña

En un debate donde la palabra del oficialismo quedó reducida a la mínima expresión, el kirchnerismo aprovechó la discusión en el recinto para hacer campaña y sacudir al Gobierno de Javier Milei, que sufre la debilidad parlamentaria. "No es solamente Milei el responsable de este desastre, son los empresarios. Ellos son los beneficiarios de este plan económico. La única manera de parar esto es con el voto, no hay otro camino", indicó el senador por Neuquén Oscar Parrilli (UP).

A su turno, la entrerriana Stefanía Cora planteó: "En cada una de nuestras provincias sabemos que contar con una universidad pública es una posibilidad de desarrollo para la provincia, es la articulación con el sector productivo y es la posibilidad del desarrollo asociado a la movilidad social ascendente".

"Vamos a rechazar este veto de Poder Ejecutivo y vamos a rechazarlo porque estamos esperando que en la próxima Ley de Presupuesto las universidades tengan los recursos que tienen que tener, debemos tener un presupuesto equilibrado para todos", indicó Carlos Linares, senador por Chubut.