El Senado rechazó por amplia mayoría los vetos de emergencia pediátrica y Financiamiento Universitario

El debate en el Senado
En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Educación, Eduardo "Wado" De Pedro, habló como miembro informante, del proyecto de financiamiento univeristario. "Esta ley ya se ha discutido en comisiones y en el recinto. Dentro de sus objetivos tiene afianzar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad pública así como garantizar las condiciones laborales mínimas de docentes y no docentes", indicó.
Por su parte, la senadora por Santa Cruz Natalia Gadano (Por Santa Cruz) remarcó: "Que nuestros médicos y niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y estudiantes universitarios estén afuera esperando que volvamos a decidir por mayoría los mismos temas es una falta de respeto a ellos y al resto de los argentinos".
"El financiamiento universitario es necesario para que los jóvenes que no tienen los recursos necesarios para poder educarse tengan igual de oportunidades", señaló por su parte, el senador por Chaco Victor Zimmermann (UCR), enfrentado con el gobernador de su provincia, luego de que acordara con La Libertad Avanza y lo dejara fuera de las listas.