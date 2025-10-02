Presenta:

Uno por uno: cómo votó el Senado en el rechazo a los vetos de Javier Milei

Los vetos de Javier Milei fueron rechazados y el Senado ratificó las leyes de apoyo al Garrahan y Financiamiento Universitario.

El Senado le encestó un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei

El Senado volvió a darle la espalda al Gobierno y desestimó los vetos de Javier Milei tanto a la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, como a la norma de Financiamiento Universitario. En una sesión marcada por amplias mayorías, la Cámara alta insistió con las versiones originales de ambas leyes.

La votación sobre la Ley Garrahan cerró con 59 apoyos para mantener la iniciativa, frente a 7 respaldos al veto presidencial y 3 abstenciones. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el resultado fue de 58 votos para ratificar el texto sancionado, contra 7 votos en favor del veto y 4 abstenciones. Con estas decisiones, el Congreso convirtió en ley definitiva las dos normas resistidas por el Ejecutivo.

Hospital Garrahan: la votación por la Ley de Emergencia Pediátrica

Afirmativo (59)

  • Maximiliano Abad – UCR

  • Guillermo Eduardo Andrada – UCR

  • Carlos Omar Arce – UxP

  • Beatríz Luisa Ávila – PROVINCIAL

  • Daniel Pablo Bensusán – PROVINCIAL

  • Pablo Daniel Blanco – UxP

  • José María Carambia – UCR

  • Stefania Cora – PROVINCIAL

  • Lucia Benigna Corpacci – UxP

  • Carmen Lucila Crexell – UxP

  • Andrea Marcela Cristina – PROVINCIAL

  • Eduardo Enrique De Pedro – PRO

  • Juliana Di Tullio – UxP

  • Claudio Martín Doñate – UxP

  • María Eugenia Duré – UxP

  • Carlos Mauricio Espínola – UxP

  • Flavio Sergio Fama – PROVINCIAL

  • Anabel Fernández Sagasti – UCR

  • Natalia Elena Gadano – UxP

  • Eduardo Horacio Galaretto – PROVINCIAL

  • Silvina Marcela García Larraburu – UCR

  • María Celeste Giménez Navarro – UxP

  • Nora del Valle Giménez – UxP

  • María Teresa Margarita González – UxP

  • Luis Alfredo Juez – UxP

  • Mariana Juri – PRO

  • Alicia Margarita Antonia Kirchner – UCR

  • Daniel Ricardo Kroneberger – UxP

  • Sergio Napoleón Leavy – UCR

  • Claudia Ledesma Abdala de Zamora – UxP

  • Marcelo Nestor Lewandowski – UxP

  • Carlos Alberto Linares – UxP

  • Cándida Cristina López – UxP

  • María Florencia López – UxP

  • Carolina Losada – UxP

  • Martín Lousteau – UCR

  • Juan Luis Lousteau – UCR

  • José Miguel Ángel Manzur – UxP

  • Sandra Mariela Mayans – UxP

  • María Carolina Mendoza – UxP

  • Gerardo Antenor Moisés – UxP

  • José Emilio Montenegro – UxP

  • Stella Maris Neder – UxP

  • Oscar Isidro Olalla – UCR

  • María Inés Parrilli – UxP

  • Mariano Pilatti Vergara – UxP

  • Jesús Fernando Recalde – UxP

  • Sonia Elizabeth Rejal – UxP

  • Juan Carlos Rojas Decut – PROVINCIAL

  • Fernando Aldo Romero – PROVINCIAL

  • Silvia Estela Salino – UxP

  • Mónica Esther Sapag – UxP

  • Rodolfo Alejandro Silva – PROVINCIAL

  • Guadalupe Suárez – UCR

  • Sergio Mauricio Tagliaferri – PRO

  • Mercedes Gabriela Uñac – UxP

  • Alejandra María Valenzuela – UCR

  • Eduardo Alejandro Vigo – PROVINCIAL

  • Víctor Vischi – UCR

  • Zimmermann – UCR

Negativo (7)

  • Bartolomé Esteban Abdala – LLA

  • Carmen Álvarez Rivero – LLA

  • Ivanna Marcela Arrascaeta – PRO

  • Ezequiel Atauche – LLA

  • Bruno Antonio Olivera Lucero – LLA

  • Juan Carlos Pagotto – LLA

  • Francisco Manuel Paoltroni – PROVINCIAL

Abstención (3)

  • Alfredo Luis de Ángeli – PRO

  • Enrique Martín Goerling Lara – PRO

  • María Victoria Huala – PRO

Ausente (3)

  • Vilma Facunda Bedia – LLA

  • Antonio José Rodas – UxP

  • Edith Elizabeth Terenzi – PROVINCIAL

La votación por la Ley de Financiamiento Universitario

Afirmativo (58)

  • Maximiliano Abad – UCR

  • Guillermo Eduardo Andrada – UxP

  • Carlos Omar Arce – PROVINCIAL

  • Beatríz Luisa Ávila – PROVINCIAL

  • Daniel Pablo Bensusán – PROVINCIAL

  • Pablo Daniel Blanco – UxP

  • José María Carambia – UCR

  • Stefania Cora – PROVINCIAL

  • Lucia Benigna Corpacci – UxP

  • Carmen Lucila Crexell – UxP

  • Andrea Marcela Cristina – PROVINCIAL

  • Eduardo Enrique De Pedro – PRO

  • Juliana Di Tullio – UxP

  • Claudio Martín Doñate – UxP

  • María Eugenia Duré – UxP

  • Carlos Mauricio Espínola – UxP

  • Flavio Sergio Fama – PROVINCIAL

  • Anabel Fernández Sagasti – UCR

  • Natalia Elena Gadano – UxP

  • Eduardo Horacio Galaretto – PROVINCIAL

  • Silvina Marcela García Larraburu – UCR

  • María Celeste Giménez Navarro – UxP

  • Nora del Valle Giménez – UxP

  • María Teresa Margarita González – UxP

  • Luis Alfredo Juez – PRO

  • Mariana Juri – UCR

  • Alicia Margarita Antonia Kirchner – UxP

  • Daniel Ricardo Kroneberger – UCR

  • Sergio Napoleón Leavy – UxP

  • Claudia Ledesma Abdala de Zamora – UxP

  • Marcelo Nestor Lewandowski – UxP

  • Carlos Alberto Linares – UxP

  • Cándida Cristina López – UxP

  • María Florencia López – UxP

  • Martín Lousteau – UCR

  • Juan Luis Manzur – UCR

  • José Miguel Ángel Mayans – UxP

  • Sandra Mariela Mendoza – UxP

  • María Carolina Moisés – UxP

  • Gerardo Antenor Montenegro – UxP

  • José Emilio Neder – UxP

  • Stella Maris Olalla – UxP

  • Oscar Isidro Parrilli – UCR

  • María Inés Pilatti Vergara – UxP

  • Mariano Recalde – UxP

  • Jesús Fernando Rejal – UxP

  • Sonia Elizabeth Rojas Decut – UxP

  • Juan Carlos Romero – PROVINCIAL

  • Fernando Aldo Salino – PROVINCIAL

  • Silvia Estela Sapag – UxP

  • Mónica Esther Silva – UxP

  • Rodolfo Alejandro Suárez – PROVINCIAL

  • Guadalupe Tagliaferri – UCR

  • Sergio Mauricio Uñac – PRO

  • Mercedes Gabriela Valenzuela – UxP

  • Alejandra María Vigo – UCR

  • Eduardo Alejandro Vischi – PROVINCIAL

  • Víctor Zimmermann – UCR

Negativo (7)

  • Bartolomé Esteban Abdala – LLA

  • Carmen Álvarez Rivero – PRO

  • Ivanna Marcela Arrascaeta – LLA

  • Ezequiel Atauche – LLA

  • Bruno Antonio Olivera Lucero – LLA

  • Juan Carlos Pagotto – LLA

  • Francisco Manuel Paoltroni – PROVINCIAL

Abstención (4)

  • Alfredo Luis de Ángeli – PRO

  • Enrique Martín Goerling Lara – PRO

  • María Victoria Huala – PRO

  • Carolina Losada – UCR

Ausente (3)

  • Vilma Facunda Bedia – LLA

  • Antonio José Rodas – UxP

  • Edith Elizabeth Terenzi – PROVINCIAL

