Uno por uno: cómo votó el Senado en el rechazo a los vetos de Javier Milei
Los vetos de Javier Milei fueron rechazados y el Senado ratificó las leyes de apoyo al Garrahan y Financiamiento Universitario.
El Senado volvió a darle la espalda al Gobierno y desestimó los vetos de Javier Milei tanto a la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, como a la norma de Financiamiento Universitario. En una sesión marcada por amplias mayorías, la Cámara alta insistió con las versiones originales de ambas leyes.
La votación sobre la Ley Garrahan cerró con 59 apoyos para mantener la iniciativa, frente a 7 respaldos al veto presidencial y 3 abstenciones. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el resultado fue de 58 votos para ratificar el texto sancionado, contra 7 votos en favor del veto y 4 abstenciones. Con estas decisiones, el Congreso convirtió en ley definitiva las dos normas resistidas por el Ejecutivo.
Hospital Garrahan: la votación por la Ley de Emergencia Pediátrica
Afirmativo (59)
Maximiliano Abad – UCR
Guillermo Eduardo Andrada – UCR
Carlos Omar Arce – UxP
Beatríz Luisa Ávila – PROVINCIAL
Daniel Pablo Bensusán – PROVINCIAL
Pablo Daniel Blanco – UxP
José María Carambia – UCR
Stefania Cora – PROVINCIAL
Lucia Benigna Corpacci – UxP
Carmen Lucila Crexell – UxP
Andrea Marcela Cristina – PROVINCIAL
Eduardo Enrique De Pedro – PRO
Juliana Di Tullio – UxP
Claudio Martín Doñate – UxP
María Eugenia Duré – UxP
Carlos Mauricio Espínola – UxP
Flavio Sergio Fama – PROVINCIAL
Anabel Fernández Sagasti – UCR
Natalia Elena Gadano – UxP
Eduardo Horacio Galaretto – PROVINCIAL
Silvina Marcela García Larraburu – UCR
María Celeste Giménez Navarro – UxP
Nora del Valle Giménez – UxP
María Teresa Margarita González – UxP
Luis Alfredo Juez – UxP
Mariana Juri – PRO
Alicia Margarita Antonia Kirchner – UCR
Daniel Ricardo Kroneberger – UxP
Sergio Napoleón Leavy – UCR
Claudia Ledesma Abdala de Zamora – UxP
Marcelo Nestor Lewandowski – UxP
Carlos Alberto Linares – UxP
Cándida Cristina López – UxP
María Florencia López – UxP
Carolina Losada – UxP
Martín Lousteau – UCR
Juan Luis Lousteau – UCR
José Miguel Ángel Manzur – UxP
Sandra Mariela Mayans – UxP
María Carolina Mendoza – UxP
Gerardo Antenor Moisés – UxP
José Emilio Montenegro – UxP
Stella Maris Neder – UxP
Oscar Isidro Olalla – UCR
María Inés Parrilli – UxP
Mariano Pilatti Vergara – UxP
Jesús Fernando Recalde – UxP
Sonia Elizabeth Rejal – UxP
Juan Carlos Rojas Decut – PROVINCIAL
Fernando Aldo Romero – PROVINCIAL
Silvia Estela Salino – UxP
Mónica Esther Sapag – UxP
Rodolfo Alejandro Silva – PROVINCIAL
Guadalupe Suárez – UCR
Sergio Mauricio Tagliaferri – PRO
Mercedes Gabriela Uñac – UxP
Alejandra María Valenzuela – UCR
Eduardo Alejandro Vigo – PROVINCIAL
Víctor Vischi – UCR
Zimmermann – UCR
Negativo (7)
Bartolomé Esteban Abdala – LLA
Carmen Álvarez Rivero – LLA
Ivanna Marcela Arrascaeta – PRO
Ezequiel Atauche – LLA
Bruno Antonio Olivera Lucero – LLA
Juan Carlos Pagotto – LLA
Francisco Manuel Paoltroni – PROVINCIAL
Abstención (3)
Alfredo Luis de Ángeli – PRO
Enrique Martín Goerling Lara – PRO
María Victoria Huala – PRO
Ausente (3)
Vilma Facunda Bedia – LLA
Antonio José Rodas – UxP
Edith Elizabeth Terenzi – PROVINCIAL
La votación por la Ley de Financiamiento Universitario
Afirmativo (58)
Maximiliano Abad – UCR
Guillermo Eduardo Andrada – UxP
Carlos Omar Arce – PROVINCIAL
Beatríz Luisa Ávila – PROVINCIAL
Daniel Pablo Bensusán – PROVINCIAL
Pablo Daniel Blanco – UxP
José María Carambia – UCR
Stefania Cora – PROVINCIAL
Lucia Benigna Corpacci – UxP
Carmen Lucila Crexell – UxP
Andrea Marcela Cristina – PROVINCIAL
Eduardo Enrique De Pedro – PRO
Juliana Di Tullio – UxP
Claudio Martín Doñate – UxP
María Eugenia Duré – UxP
Carlos Mauricio Espínola – UxP
Flavio Sergio Fama – PROVINCIAL
Anabel Fernández Sagasti – UCR
Natalia Elena Gadano – UxP
Eduardo Horacio Galaretto – PROVINCIAL
Silvina Marcela García Larraburu – UCR
María Celeste Giménez Navarro – UxP
Nora del Valle Giménez – UxP
María Teresa Margarita González – UxP
Luis Alfredo Juez – PRO
Mariana Juri – UCR
Alicia Margarita Antonia Kirchner – UxP
Daniel Ricardo Kroneberger – UCR
Sergio Napoleón Leavy – UxP
Claudia Ledesma Abdala de Zamora – UxP
Marcelo Nestor Lewandowski – UxP
Carlos Alberto Linares – UxP
Cándida Cristina López – UxP
María Florencia López – UxP
Martín Lousteau – UCR
Juan Luis Manzur – UCR
José Miguel Ángel Mayans – UxP
Sandra Mariela Mendoza – UxP
María Carolina Moisés – UxP
Gerardo Antenor Montenegro – UxP
José Emilio Neder – UxP
Stella Maris Olalla – UxP
Oscar Isidro Parrilli – UCR
María Inés Pilatti Vergara – UxP
Mariano Recalde – UxP
Jesús Fernando Rejal – UxP
Sonia Elizabeth Rojas Decut – UxP
Juan Carlos Romero – PROVINCIAL
Fernando Aldo Salino – PROVINCIAL
Silvia Estela Sapag – UxP
Mónica Esther Silva – UxP
Rodolfo Alejandro Suárez – PROVINCIAL
Guadalupe Tagliaferri – UCR
Sergio Mauricio Uñac – PRO
Mercedes Gabriela Valenzuela – UxP
Alejandra María Vigo – UCR
Eduardo Alejandro Vischi – PROVINCIAL
Víctor Zimmermann – UCR
Negativo (7)
Bartolomé Esteban Abdala – LLA
Carmen Álvarez Rivero – PRO
Ivanna Marcela Arrascaeta – LLA
Ezequiel Atauche – LLA
Bruno Antonio Olivera Lucero – LLA
Juan Carlos Pagotto – LLA
Francisco Manuel Paoltroni – PROVINCIAL
Abstención (4)
Alfredo Luis de Ángeli – PRO
Enrique Martín Goerling Lara – PRO
María Victoria Huala – PRO
Carolina Losada – UCR
Ausente (3)
Vilma Facunda Bedia – LLA
Antonio José Rodas – UxP
Edith Elizabeth Terenzi – PROVINCIAL