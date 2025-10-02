Cuáles son los 10 puntos clave de la reforma del Código Penal que presentó Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó esta tarde en el Penal de Ezeiza el proyecto de reforma integral del Código Penal , acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. La iniciativa introduce una amplia serie de cambios que actualizan y endurecen la normativa vigente.

Tras meses de trabajo, el Gobierno concluyó el proyecto elaborado por una comisión de especialistas presidida por el penalista Jorge Buompadre. La reforma unifica en un solo cuerpo normativo más de mil leyes dispersas y amplía la cantidad de artículos del Código Penal de 316 a 920.

Tras esta reforma, los delitos más graves como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico ya no prescribirán, al igual que como actualmente sucede con los delitos de lesa humanidad. Asimismo, el proyecto prevé la extinción de la acción penal para casos no complejos que superen plazos razonables.

Endurecimiento de penas

La norma agrava las sanciones para delitos cotidianos como robo de celulares, “entraderas”, estafas piramidales, “salideras bancarias” y delitos viales, y eleva las penas en la mayoría de los delitos. Por ejemplo, el homicidio simple pasará a tener una pena de hasta 30 años de prisión.

Ciberdelitos e inteligencia artificial

También incluye los delitos informáticos que abarcan desde la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA, el fraude digital y los ciberataques complejos.

Nuevas figuras delictivas

La norma también se actualiza en cuanto a figuras delictivas. Ahora, se tipifican delitos como como “stealthing” (retiro no consentido del preservativo), pornovenganza, secuestro virtual, violencia organizada, estafas piramidales, crueldad animal sistemática, delitos ambientales y desvío de cuota alimentaria, entre otros.

Corrupción

Se incrementan las penas para funcionarios por delitos contra la administración pública, se incorpora el soborno entre privados, se elimina la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves, y se rediseña el enriquecimiento ilícito. Además, se habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción.

Narcotráfico

La reforma mantiene las penas base de 4 a 15 años establecidas en la Ley 23.737, pero eleva el máximo de 20 a 25 años para organizadores del tráfico internacional. En esa línea, también crea figuras autónomas para precursores químicos, opioides sintéticos y sustancias especialmente peligrosas.

Mayor protección a las víctimas

Se incorpora el concepto de “seguimiento socio-judicial” para condenados que terminan de cumplir la pena en delitos graves. Los jueces deberán escuchar a las víctimas antes de decisiones que extingan la acción penal y notificarles todas las resoluciones.

Ampliación de la responsabilidad penal de personas jurídicas

Este proyecto establece la responsabilidad penal de personas jurídicas sin restricciones para todo tipo de delitos, con criterios claros de imputación y sanción. Actualmente existe dicha responsabilidad solo para ciertos delitos como lavado de activos y delitos económicos y financieros, pero el proyecto la extiende a todos los delitos.

Violencia de género y delitos contra la familia

La reforma incorpora un capítulo específico sobre delitos contra la familia y la violencia de género. Incluye el hostigamiento, maltrato, discriminación e incumplimiento de deberes de asistencia. En paralelo, incrementa las penas para delitos sexuales, tipifica el acoso sexual en ámbitos laborales y docentes, y agravan las penas por grooming y difusión de material de abuso infantil.