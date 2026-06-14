Los intendentes que no quieren ir por la reelección en 2027

La definición tiene un peso particular porque se trata de dos dirigentes con fuerte arraigo territorial y una extensa trayectoria en la política del Este mendocino. Ambos podrían presentarse nuevamente, ya que la ley les permite una elección consecutiva más, pero eligieron correrse de la carrera principal y concentrarse en la construcción de una transición ordenada hacia una nueva generación de dirigentes.

En Rivadavia, la decisión de Ricardo Mansur marca el inicio de una etapa de renovación dentro de Sembrar, el partido departamental que lidera y que gobierna el municipio desde 2023. El propio jefe comunal confirmó a MDZ que "no tiene intención de competir por otro período" y que prefiere apostar por dirigentes jóvenes para continuar el proyecto político que encabeza.

Aunque oficialmente todavía no hay definiciones, dentro del espacio aparecen dos nombres con fuerza. Uno de ellos es Andrés Mansur, hijo del actual intendente, quien en los últimos años fue ganando protagonismo dentro de la estructura partidaria y es observado como uno de los dirigentes con mayor proyección para asumir el desafío electoral.

El otro nombre que aparece en la conversación política es el de Luis García Llauró, presidente del Concejo Deliberante y una de las figuras más cercanas al intendente. García Llauró ha ocupado lugares de relevancia institucional en los últimos años y se convirtió en uno de los principales articuladores de la gestión municipal. Incluso durante la licencia de Mansur por cuestiones de salud quedó al frente del municipio, consolidando un perfil de gestión que hoy lo posiciona como uno de los posibles herederos políticos.

La sucesión en Rivadavia no será sencilla. El oficialismo viene de atravesar meses complejos luego de la derrota sufrida en las elecciones legislativas municipales de febrero, donde la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza logró imponerse sobre Sembrar. Ese resultado generó una fuerte autocrítica interna y abrió un proceso de revisión política dentro del gobierno local.

Por eso, la elección del candidato que represente al oficialismo será una de las decisiones más importantes de los próximos meses. El objetivo será preservar la identidad del espacio y recuperar terreno frente a una oposición que llega fortalecida tras los últimos resultados electorales.

De todas maneras, Mansur confirmó a este diario que las "cuentas están ordenadas" en su departamento y advirtió que pagará el próximo martes 16 los aguinaldos de la planta personal y, a diferencia de otras comunas, no pedirá asistencia a la Provincia. Además, cuestionó a Cambia Mendoza por ser una "franquicia" de La Libertad Avanza: "Se cuelgan de Milei, y si le va mal, se irán con Macri o Bullrich", criticó.

Mansur y jueces.jpg Ricardo Mansur vuelve a la política.

Los posibles sucesores de Mario Abed

En Junín, mientras tanto, el escenario presenta algunas similitudes. Mario Abed, uno de los dirigentes más experimentados del radicalismo mendocino y ex vicegobernador de la provincia, tampoco buscará un nuevo mandato al frente de la comuna. La decisión ya es conocida dentro de Cambia Mendoza y abrió la competencia entre varios referentes del oficialismo departamental.

Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades se encuentra el concejal Mario Ana, hombre de confianza de Abed y con una larga participación en la gestión municipal. Su conocimiento del funcionamiento interno del municipio y su cercanía con el actual intendente lo ubican entre los posibles continuadores del proyecto político que gobierna Junín desde hace más de dos décadas.

Alguien que se suma es David Sáez, senador provincial y una de las figuras con mayor proyección dentro del radicalismo del Este. Sáez ha construido un perfil propio en los últimos años y cuenta con experiencia legislativa, lo que lo convierte en uno de los dirigentes mejor posicionados para disputar una eventual candidatura.

Otro dirigente mencionado es el concejal Ricardo Marcos, que también integra el esquema político del oficialismo y forma parte de las conversaciones sobre la sucesión. Su nombre aparece entre las alternativas que evalúa el espacio para mantener la conducción del departamento.

Además, suenan otros funcionarios porque Abed les ha pedido que se "muestren" a varios como ocurrió cuando fue elegido Héctor Ruiz quien gobernó entre 2019 y 2023 mientras el actual intendente fue vicegobernador.

La definición en Junín será observada con atención porque el departamento se ha convertido en uno de los bastiones históricos del radicalismo mendocino. Mantener la unidad interna y garantizar una transición sin sobresaltos será clave para conservar el liderazgo territorial que el oficialismo sostiene desde hace décadas: Abed fue intendente durante 16 años y luego cuatro años vicegobernador y finalmente volvió a la comuna.

El recambio generacional de los intendentes

Más allá de las diferencias entre ambos departamentos, las decisiones de Mansur y Abed reflejan un fenómeno común en la política mendocina: el inicio de un recambio generacional en varios municipios. Después de años de protagonismo, dos dirigentes históricos optan por no utilizar la posibilidad de una nueva reelección y comienzan a preparar a quienes podrían tomar la posta.

El desafío ahora será determinar quiénes logran transformarse en los sucesores capaces de sostener los proyectos políticos construidos durante años. En Rivadavia y Junín, la carrera ya empezó. Y aunque los actuales intendentes no estarán en la boleta principal, su influencia seguirá siendo determinante en la definición de los próximos liderazgos del Este mendocino.