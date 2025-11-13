Mientras espera por la China Suárez: Mario Pergolini buscará subir el rating con una gran actriz como invitada

En las redes sociales del programa dieron a conocer la artista que charlará con el conductor en la previa de la nota con Eugenia.

Mario Pergolini se volvió en las últimas horas el centro de atención de los principales programas que cubren espectáculos. Es que Yanina Latorre confirmó que la China Suárez decidió visitar al conductor tras el escándalo que se generó con LUZU TV y OLGA.

"Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes en la tarde, no le pusieron ningún tipo de condición y se va a hablar de todo", expresó la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Este jueves, por otro lado, desde las redes sociales de Otro Día Perdido revelaron quién será la invitada de la noche. Se trata nada más ni nada menos que de la actriz Julieta Zylberberg quien actuó en Relatos Salvajes y Un novio para mi mujer, entre otras producciones audiovisuales de gran calidad.