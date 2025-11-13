Qué ocurrió con el rating de Los hilos del pasado

Las Estrellas busca ganar la pelea por el rating con esta telenovela mexicana de José Alberto "El Güero" Castro.

Los hilos del pasado es la nueva telenovela mexicana de José Alberto “El Güero” Castro que se estrenó el 27 de octubre de 2025 por Las Estrellas. Con esta historia llena de secretos, amores imposibles y reencuentros, el canal de Grupo Televisa busca liderar el rating.

La protagonista es Yadhira Carrillo, quien interpreta a Carolina Guillén, una famosa diseñadora de modas. Ella vive un matrimonio estable con Manuel Navarro, interpretado por Eduardo Santamarina, pero su vida cambia cuando el pasado vuelve para cobrarle viejas decisiones.

Los hilos del pasado Bárbara López da vida a Cristina, una joven que llega para alterar el mundo de Carolina. Lo que ninguna imagina es que un lazo de sangre las une. David Zepeda interpreta al padre Salvador, un hombre que también carga con un amor perdido y secretos que podrían destruirlo todo.

El elenco incluye también a Emmanuel Palomares, Natasha Dupeyrón, Azela Robinson y Laura Flores. Las grabaciones se realizaron en Ciudad de México y en locaciones de París, Milán y Nueva York, lo que da un toque elegante a la producción.