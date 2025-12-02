El relato de una familiar de los egresados estafados en Guaymallén y cómo sigue la causa

La familia, amigos y los chicos egresados del 5° año de la escuela Arrieros del Ande denunciaron que en la noche del sábado 29 se encontraron que no tendrían la fiesta por la que habían pagado millones de pesos. La hermana de una de las alumnas afectadas relató los detalles de la presunta estafa. Además, desde el Ministerio Publicó Fiscal pidieron que se concreten más denuncias.

La fiesta iba a llevarse a cabo en el Salón Balear, ubicado sobre la lateral del Acceso Este, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Según el testimonio de la familiar , en total unas 290 personas habían pagado cientos de miles de pesos por este evento, sin embargo, nadie podría disfrutar de esta fiesta de egresados.

Para tener dimensión del dinero recaudado para esta fiesta, se describió a MDZ que una familia de cinco pagó más de 500.000 pesos en total.

"En el grupo de madres pasaron que se suspendía el evento porque el dueño de la empresa dijo que su hijo tuvo un accidente", declaró la persona consultada por este medio.

Tras esto, los molestos familiares de los estudiantes se dirigieron al mencionado salón de eventos. Allí encontraron con que los trabajadores estaban retirando parte de los elementos de la fiesta, y fueron sorprendidos al escuchar que el responsable de la fiesta había incumplido en todos los pagos, desde el catering hasta el DJ.

"Del salón solo pagaron la mitad", fueron las palabras un trabajador del lugar, según recordó la hermana de una egresada. Además, agregó que se les contó que una semana antes, esta misma empresa había organizado una fiesta que "fue un desastre", y que supuestamente les había dado la palabra que el siguiente evento, es decir, este egreso, iba a estar "bien hecho".

Tras ver el escenario en el que se encontraba la fiesta por la que habían pagado, todos intentaron contactar al responsable de la empresa, sin embargo, aseguran que este los bloqueó y no responde ninguna llamada a su número, dejando a estas personas sin respuesta alguna.

Otros casos de la misma empresa

Además, se conoció que también dejó de responder a las personas con las que tenía fechados eventos a futuro. Por ejemplo, otra persona afectada, que tiene acordada una fiesta para el próximo sábado 6 no obtiene respuesta de esta persona mientras crece la desesperación una vez destapado el escándalo.

También, entre los presuntos estafados, sostienen que el mismo día del egreso había otras dos fiestas organizadas por esta firma que no llegaron a realizarse.

La situación judicial

Por su parte, del Ministerio Público Fiscal aseguraron que la investigación por este caso está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi, tras recibir una serie de denuncias, aunque por el momento no se imputó al dueño de OK Eventos.

Para esto, se pidió que todas las personas afectadas en este caso realicen la denuncia correspondiente para avanzar en la causa, ya que a pesar de la exposición del caso, en la Justicia aseguraron que las denuncias presentadas no son más de cinco.