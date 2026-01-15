Rompió el silencio el conductor de la Amarok que chocó contra el UTV en el que iba el nene de 8 años
El menor continúa internado en el Hospital de Pinamar y este mediodía será operado nuevamente, en lo que será la tercera intervención quirúrgica.
El país se encuentra expectante por el estado de salud del nene de 8 años que resultó herido tras el choque entre un UTV y una camioneta Amarok en la zona de “La Frontera” en Pinamar. Según trascendió, este mediodía será operado nuevamente, en lo que será la tercera intervención quirúrgica desde su ingreso al hospital.
Qué dijo el conductor de la Amarok
Manuel Molinari rompió el silencio y a través de sus redes sociales, pidió por el menor que sigue internado. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el comunicado que subió Molinari a sus historias de Instagram.
A su vez, señaló que lo más importante en estos momentos es la salud del niño. “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, expresó. Y concluyó: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.
Cuál es el estado de salud del menor accidentado
El niño continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Pinamar y su estado de salud sigue siendo crítico. No obstante, desde el centro de salud destacaron avances dentro de un cuadro de extrema complejidad, marcado principalmente por una grave lesión hepática.
A través de un parte médico oficial, las autoridades hospitalarias detallaron: “En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.
Además, señalaron un dato alentador en la evolución clínica del menor. “Desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, indicaron desde el Hospital de Pinamar.