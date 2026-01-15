Operarán nuevamente al nene de 8 años herido en un choque en Pinamar: cómo está de salud

El nene de 8 años que sufrió un grave accidente con un UTV en Pinamar mostró leves mejorías y, si su estado se mantiene estable, será sometido a una tercera operación.

El nene de 8 años que resultó gravemente herido tras un accidente con un UTV en la ciudad de Pinamar será operado nuevamente este mediodía, en lo que será la tercera intervención quirúrgica desde su ingreso al hospital. Según informaron fuentes médicas, el menor presentó leves mejorías en su evolución y, de mantenerse estable en las próximas horas, podrá avanzar el procedimiento programado.

Cuál es el estado de salud del menor accidentado El niño continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Pinamar y su estado de salud sigue siendo crítico. No obstante, desde el centro de salud destacaron avances dentro de un cuadro de extrema complejidad, marcado principalmente por una grave lesión hepática.

A través de un parte médico oficial, las autoridades hospitalarias detallaron: “En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.

Pinamar choque menor El niño ya fue sometido a dos cirugías. NA Además, señalaron un dato alentador en la evolución clínica del menor. “Desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, indicaron desde el Hospital de Pinamar.