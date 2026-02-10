Brasil: detuvieron a un piloto a punto de despegar porque habría pagado por abusar de 3 menores

Un piloto de Latam fue detenido en un avión en Brasil acusado de integrar una red de explotación sexual infantil y de pagar por abusar de tres menores.

Un piloto de la aerolínea Latam fue detenido este lunes por la Policía Civil de la ciudad de San Pablo en Brasil como parte de una operación de desmantelamiento de una supuesta red de explotación sexual infantil. La acusación sería por su presunta participación de al menos ocho años en la estructura del crimen, de acuerdo a fuentes oficiales.

El arresto se produjo cuando el avión ya estaba listo para despegar rumbo a Río de Janeiro. Según informaron las fuerzas de seguridad, el hombre habría pagado para abusar de tres menores de 10, 12 y 14 años, quienes serían nietas de una mujer de 55 años, también detenida, acusada de entregar a las niñas a cambio de dinero.

De acuerdo con medios locales, el detenido fue identificado como Sérgio Antonio Lopes, piloto de la compañía aérea Latam. El arresto se realizó en el marco de la Operación "Aperten los Cinturones", encabezada por el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) de la Policía Civil paulista.

La investigación se inició en octubre de 2025 y permitió detectar una estructura criminal organizada, con división de tareas, continuidad en el tiempo y una actuación coordinada entre sus integrantes. Según los investigadores, el piloto formaría parte de la red desde hace al menos ocho años.

Los delitos que se investigan: tráfico sexual de menores La organización está siendo investigada por una amplia gama de delitos graves, entre ellos violación de persona vulnerable, favorecimiento de la prostitución y explotación sexual de menores y adolescentes, producción, almacenamiento y difusión de pornografía infantil, reclutamiento de menores y persecución reiterada y uso de documentación falsa y coacción.