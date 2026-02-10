"Escapándome de que me maten": Gustavo Petro denunció un presunto intento de secuestro

El presidente colombiano afirmó que debió desviar su helicóptero por temor a un ataque. El hecho ocurre en medio de un fuerte pico de violencia electoral.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un intento de secuestro en una localidad marcada por el narcotráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que logró escapar de un intento de secuestro mientras viajaba en helicóptero, en un contexto de creciente violencia política y denuncias por amenazas vinculadas al narcotráfico.

El mandatario colombiano afirmó este martes que el hecho ocurrió durante un vuelo oficial, cuando la aeronave en la que se desplazaba no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba. Según relató, temió que el helicóptero fuera atacado con armas de fuego.

Las declaraciones de Gustavo Petro tras el presunto intento de secuestro Petro explicó que, ante la amenaza, el piloto optó por desviarse y volar mar adentro durante varias horas, hasta llegar a un destino distinto del previsto. “Tomamos mar abierto durante cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar, escapándome de que me maten”, expresó el presidente. Una declaración que se da en un momento delicado para el país, atravesado por un aumento de la violencia en el marco de la campaña electoral, a tres meses de las elecciones presidenciales.

El departamento de Córdoba, donde Petro no pudo aterrizar, es una zona de fuerte influencia del Clan del Golfo, el mayor cártel del país. Esta organización suspendió recientemente los diálogos de paz con el Gobierno.

La decisión se produjo luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsar una ofensiva para capturar a su máximo jefe, conocido como alias Chiquito Malo.