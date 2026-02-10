Video: una avioneta aterrizó de emergencia en plena calle y dejó dos heridos en Georgia

El impactante aterrizaje ocurrió a pocos kilómetros de Atlanta, cuando una avioneta aterrizó en plena calle y protagonizó una dramática secuencia.

El piloto reportó un problema en un motor y aterrizó la avioneta en plena calle.

Un momento increíble ocurrió en las últimas horas a pocos kilómetros de Atlanta, en Georgia (Estados Unidos), cuando una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en plena calle. El incidente se produjo tras una falla en uno de los motores y, al tocar tierra, la aeronave impactó contra varios autos, lo que dejó algunas personas heridas.

Según informaron las autoridades, la avioneta, un modelo Hawker Beechcraft Bonanza, debió realizar un descenso de emergencia sobre Browns Bridge Road, en Gainesville, a unos 80 kilómetros de Atlanta, mientras se dirigía al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee.

El video de la avioneta aterrizando en la calle Avioneta aterrizó de emergencia en Georgia Antes del aterrizaje, el piloto realizó un último pedido ante el temor de no sobrevivir. Según trascendió, solicitó a los controladores aéreos que le transmitieran a su familia y a su pareja cuánto los amaba.

“Creo que no lo lograremos. Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la quiero mucho, y a mis padres. Los quiero muchísimo”, se escucha en el audio del tráfico aéreo. Luego, el propio piloto explicó: “Intentamos planear de regreso, hicimos todo según lo previsto, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con la distancia, así que aterrizamos en la carretera”.