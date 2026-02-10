Donald Trump elimina una norma clave contra el cambio climático aprobada en la era Obama

Lo anunció la portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa este martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescindirá este jueves el llamado dictamen de peligro aprobado en 2009 por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), una resolución que establecía que seis gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud pública.

donald trump EFE La decisión fue confirmada este martes por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien detalló que el mandatario estará acompañado por el actual administrador de la EPA, Lee Zeldin, para formalizar la anulación de la normativa impulsada durante el primer mandato del expresidente demócrata Barack Obama.

Qué establecía el dictamen de peligro El dictamen, vigente desde 2009, determinó que gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, presentes en la atmósfera terrestre y emitidos principalmente por motores de combustión, constituyen una amenaza para la salud humana y el medioambiente.

Esa definición fue clave para que el Estado federal pudiera regular las emisiones contaminantes, en especial las vinculadas al sector automotor y energético, y se convirtió en uno de los pilares de la política climática estadounidense durante más de una década.

Barak Obama.jpg La agenda ambiental del segundo mandato de Donald Trump La revisión y posterior rescisión del dictamen se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno republicano orientada a desregular el sector energético y automotriz, bajo el argumento de “reducir el costo de vida de las familias estadounidenses”.