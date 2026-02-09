Ghislaine Maxwell, la ex de Jeffrey Epstein, le ofreció a Donald Trump desligarlo del caso a cambio de un favor

Maxwell se amparó en la Quinta Enmienda, rechazó declarar ante el Congreso y su defensa afirmó que solo hablará si Trump le concede el indulto presidencial.

Ghislaine Maxwell se negó a declarar y según su abogado, la mujer podría explicar el vínculo de Jeffrey Epstein con Donald Trump.

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por delitos vinculados a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, solicitó el indulto presidencial por parte de Donald Trump antes de comparecer ante un comité del Congreso de Estados Unidos. Donde además, se negó a declarar.

Maxwell, de 64 años, fue convocada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para abordar su relación con Epstein y posibles responsabilidades derivadas de los delitos cometidos. Sin embargo, durante la citación, optó por acogerse a su derecho constitucional a no autoincriminarse a través de la Quinta Enmienda.

trump y el escándalo epstein 1 Según la socia de Jeffrey Epstein, ella puede explicar el vínculo entre Trump y el empresario. El presidente del comité, James Comer, confirmó ante la prensa que la acusada se negó a responder. "Como era de esperar, Ghislaine Maxwell invocó la Quinta Enmienda y rechazó contestar las preguntas", afirmó. El legislador calificó la situación como “profundamente decepcionante”.

Según Comer, los congresistas tenían previsto interrogarla sobre los crímenes cometidos junto a Epstein y sobre la posible existencia de otros cómplices. “Había muchas cuestiones pendientes, tanto sobre los delitos como sobre personas que pudieron haber colaborado o tenido conocimiento de los hechos”, señaló.

Las declaraciones del abogado de Ghislaine Maxwell El abogado defensor de Maxwell, David Markus, aseguró que su clienta estaría dispuesta a declarar públicamente si se le concediera un indulto presidencial. Según explicó, esa sería la única vía para que pudiera hablar “con total honestidad” sin temor a consecuencias legales adicionales.