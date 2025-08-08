El pueblo que no puedes parar de visitar una vez que lo conoces

Taramundi es el rincón de Asturias donde el turismo rural se hizo leyenda. Paisajes verdes, tradición artesanal y una gastronomía única lo convierten en un destino irresistible.

En el norte de España, lejos del bullicio de las grandes ciudades, hay lugares donde la tranquilidad y las tradiciones se mantienen intactas. Asturias, conocida por su naturaleza y su cultura, guarda entre sus sierras a Taramundi, un pequeño pueblo que es ejemplo y pionero del turismo rural en todo el país.

A mediados de los años ochenta, Taramundi fue elegido para poner en marcha el primer proyecto de turismo rural de España, una decisión que cambió su historia y la de muchos otros pueblos. En 1986, se inauguró allí La Rectoral, el primer hotel rural del país, dando impulso a una nueva forma de viajar y disfrutar de la vida en comunidad, la naturaleza y la cultura.

Este pueblo marcó el inicio del turismo rural en España image La forja y la cuchillería son oficios que mantienen vivo el espíritu artesanal del pueblo, ofreciendo a los visitantes talleres y museos para sumergirse en la historia local. Shutterstock Taramundi enamora a quienes lo visitan con su entorno natural y la autenticidad de sus oficios. El arte de la forja y la cuchillería tiene siglos de tradición, sostenido por la riqueza mineral de la zona y la pasión de los artesanos. El pueblo conserva museos y conjuntos etnográficos, como Os Teixois y el Museo de la Cuchillería, donde se puede descubrir el ingenio y la historia de sus habitantes.

Sus calles de piedra, tejados de pizarra y casas integradas al paisaje invitan a un paseo sereno y lleno de encanto. La experiencia se completa con la gastronomía local: pan artesanal, quesos, sidra asturiana y platos que recuperan recetas ancestrales. Quienes buscan aventura pueden recorrer senderos como la Ruta del Agua, entre bosques y molinos, conectando naturaleza y cultura en un entorno único.