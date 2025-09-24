Impresionante hallazgo: la lista de objetos de lujo de Pampita que la Policía logró recuperar tras el robo

La Policía logró recuperar carteras de lujo, joyas y objetos personales de la modelo, que habían sido robados de su casa.

El robo a la casa de Pampita sigue dando que hablar y expone hasta qué punto un grupo organizado logró irrumpir en su domicilio y apoderarse de piezas de altísimo valor. La investigación avanza y la Justicia ya logró dar con varios de los responsables, además de recuperar parte del botín.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo clave en el que detuvo a ocho personas vinculadas al asalto. Durante el allanamiento se recuperaron artículos exclusivos de la modelo y se incautaron elementos que muestran el nivel de organización del grupo: gorras, guantes negros, handies, dinero en efectivo, documentación y pasamontañas.

Pampita 3 La conductora estuvo en España la semana pasada por un desfile.

Entre los objetos que se lograron recuperar, aparecen piezas emblemáticas: una mochila pañalera de Guess; un bolso de viaje "Boston" marrón de Gucci; una cartera de terciopelo rojo de la misma marca; y el clásico Lady Dior en negro con detalles dorados. También fue hallado el Roxbury Drive de Louis Vuitton, otro ícono de las grandes firmas.

El listado se completa con un pequeño joyero repleto de accesorios, lentes de marcas internacionales y varios modelos de la línea "Infinit by Pampita". Incluso, los delincuentes habían cargado hasta una loción corporal, muestra de que no solo se enfocaron en el valor económico, sino también en pertenencias íntimas.