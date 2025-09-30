El durísimo revés que sufrió Mario Pergolini en el rating por un inevitable motivo

El icónico conductor enfrentó este lunes a un imbatible rival en las mediciones, pero más allá del impacto le hizo frente a la situación sin apelar a la estrategia de poner al aire un compilado o repetición.

Este lunes, Mario Pergolini empezó la semana sufriendo un durísimo e inevitable revés en el rating. El conductor salió al aire con su programa, Otro día perdido (El Trece), en el mismo horario de la transmisión de los premios Martín Fierro, y frente a tamaño competidor, no pudo hacer otra cosa que naufragar en las mediciones.

La máxima gala de la televisión ocupó el prime time de Telefe desde las 21, y se extendió hasta pasada la medianoche, precisamente a las 0:46. En el primer segmento de la entrega de galardones, desde el comienzo hasta las 22:37, los Martín Fierro tuvieron su mejor performance con 17.2 puntos de rating, justo en la previa de la competencia directa con Pergolini.

Luego, en la segunda parte de los premios, desde las 22:37 a las 0:30, el promedio bajó a 13.2 puntos de rating, y en los minutos finales, correspondientes al anuncio del ganador del Martín Fierro de Oro, los números de la gala alcanzaron su momento más bajo con 7.5. En tanto que si consideramos la totalidad de la transmisión, durante sus casi 4 horas la premiación logró un notable promedio de 15.0 puntos.

Con el abogado, conductor y streamer Tomás Reborg como invitado, Mario Pergolini consiguió este lunes en su ciclo un promedio de 3.3 puntos de rating, su peor medición de los últimos tres meses y la segunda marca más baja desde el debut de Otro día perdido.

