Quién es la actriz argentina que triunfa en una de las series más exitosas de Estados Unidos

Una actriz argentina está brillando en una de las series más comentadas del año en Estados Unidos . Su nombre empezó a aparecer en los medios especializados y en redes sociales luego de su participación en una producción que combina acción, humor y drama, y que se transformó en un verdadero fenómeno del streaming. Mientras los fanáticos del género celebran su regreso, en Argentina muchos se sorprenden al descubrir que una de las protagonistas es oriunda de Pilar, Buenos Aires.

Se trata de Sol Rodríguez, una actriz nacida en Buenos Aires que forma parte del elenco de la segunda temporada de Peacemaker, la serie creada por James Gunn para el universo de DC. En esta nueva entrega, Rodríguez interpreta a Sasha Bordeaux, un personaje que en los cómics es guardaespaldas y aliada de Bruce Wayne (Batman), y que ahora se suma a la historia del antihéroe interpretado por John Cena. Su presencia marcó un punto alto en la nueva tanda de episodios y llamó la atención de la prensa estadounidense.

Peacemaker es una de las producciones más exitosas de HBO Max en los últimos meses. La crítica la destacó por su equilibrio entre comedia, acción y emoción, y por su capacidad de parodiar el género de superhéroes sin perder profundidad.

Sol Rodríguez junto al elenco de Peacemaker, la serie de DC que volvió a posicionarse entre los títulos más vistos de HBO Max.

Su segunda temporada consolidó el vínculo entre el universo cinematográfico de DC y las series de televisión, y se mantiene entre los títulos más vistos de la plataforma. Para Sol Rodríguez, participar de un proyecto con esta exposición significó un paso gigante en su carrera y una validación de su trayectoria internacional.

¿Quién es Sol Rodríguez?

María Soledad Rodríguez Belli nació el 17 de abril de 1990 en Buenos Aires. Desde muy pequeña mostró una inclinación artística: comenzó a bailar a los cinco años y, a los ocho, se mudó con su familia a Guatemala, donde continuó con clases de danza y canto. En la escuela formó parte de un grupo que actuaba en eventos y festivales, y a los diez años comenzó a trabajar en comerciales de televisión.

A los dieciséis se trasladó a Miami para estudiar en el Miami Dade College, aunque abandonó la carrera cuando firmó con una agencia de talentos que la impulsó a dedicarse por completo a la actuación.

Sol Rodríguez hablando sobre Argentina

Su gran oportunidad llegó con Grachi, la serie juvenil de Nickelodeon Latinoamérica en la que interpretó a Mecha Estévez. El programa fue un fenómeno en toda la región, y le permitió grabar canciones para la banda sonora, participar de giras y ser nominada a los Kids Choice Awards de México y Argentina. Luego vinieron trabajos en Marido en alquiler y Tierra de Reyes para Telemundo, además de videoclips, campañas internacionales y participaciones en ficciones como Demente Criminal, NCIS, Star Trek: Picard y Devious Maids.

Aunque dejó Argentina siendo muy joven, Sol nunca perdió el lazo con su país. En redes sociales celebra los triunfos de la Selección argentina, mantiene su acento argentino y recuerda sus raíces con orgullo. Hoy, con su papel en Peacemaker, se convierte en una de las pocas actrices argentinas que logró conquistar un espacio en una superproducción de Hollywood, confirmando que su talento no tiene fronteras.

Cuando la Selección argentina salió campeona del mundo en 2022, la actriz hizo una publicación donde se la ve festejando con una descripción que dice: "SOMOS CAMPEONES DEL MUNDOOOOOO!!!!!!!!!! ARGENTINAAAAAAAAA TE AMOOOOOOO".