Tilly Norwood, la actriz hecha con IA que divide a Hollywood y genera polémica

El nombre de Tilly Norwood irrumpió en Hollywood con fuerza inesperada. Se trata de la primera actriz diseñada íntegramente por inteligencia artificial ( IA ), una creación del estudio Xicoia, filial de Particle6, que ya generó interés en agencias de representación y que ya genera polémica entre los actores más reconocidos del mundo.

Su debut ocurrió en AI Commissioner, un sketch cómico lanzado en 2025, que funcionó como carta de presentación y le permitió mostrarse en público como una figura con emociones simuladas y presencia en redes sociales. Desde entonces, su creadora, la actriz y productora Eline Van der Velden, aseguró que el objetivo es posicionarla al nivel de estrellas como Scarlett Johansson o Natalie Portman.

Durante la Cumbre de Zúrich, Van der Velden señaló que, aunque al comienzo las productoras desconfiaban del proyecto, rápidamente surgió entusiasmo. “En mayo todos querían trabajar con nosotros”, relató.

La empresaria sostiene que la IA puede ofrecer soluciones económicas y ampliar la creatividad sin las limitaciones de presupuesto que enfrentan los rodajes tradicionales.

La IA y la polémica en Hollywood

Sin embargo, el anuncio de que Norwood podría firmar contrato con una agencia desató el rechazo de varios intérpretes. La mexicana Melissa Barrera, protagonista de Scream, pidió boicotear a cualquier representante que la incorpore. Mara Wilson, recordada por Matilda, criticó que se utilicen cientos de rostros de mujeres reales para componer un avatar en lugar de darles empleo a ellas. Otros artistas como Lucy Hale, Kiersey Clemons y Nicholas Alexander Chavez también sumaron cuestionamientos.

Ante las críticas, Van der Velden defendió el proyecto al remarcar que Norwood no pretende sustituir a actores humanos, sino convertirse en una pieza artística más dentro del ecosistema audiovisual. “Es una obra creativa que genera conversación, y ese es el verdadero valor de la innovación”, afirmó.

Cómo se creó Tilly Norwood

El equipo no solo se concentró en la estética de Tilly, también afinó su capacidad actoral. La fundadora de la empresa, Eline Van der Velden, explicó que se corrigieron frases, ritmos y entonaciones hasta lograr un desempeño creíble.

No se detalló qué software se usó, pero sí que la clave estuvo en el ajuste de gestos y matices de voz para transmitir emociones naturales.

Según Particle6, se desarrollaron varias versiones de su rostro y cuerpo en un proceso de prueba y error que incluyó retoques en piel, iluminación y expresiones, con el objetivo de que no pareciera artificial.