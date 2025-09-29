ChatGPT lanza una inteligencia artificial que organiza tu día mientras duermes

La empresa de inteligencia artificial OpenAI presentó ChatGPT Pulse, una nueva función que convierte a su popular chatbot en un asistente personal. El sistema trabaja de forma autónoma mientras el usuario duerme y entrega cada mañana un informe visual con recordatorios, sugerencias y datos personalizados.

La propuesta de Pulse es sencilla : analizar automáticamente conversaciones previas, información almacenada en la memoria del modelo y valoraciones anteriores para generar un resumen diario.

“El objetivo es que las personas empiecen el día con una hoja de ruta clara y concisa, sin necesidad de revisar varias aplicaciones”, explicaron desde OpenAI. “El objetivo es que las personas empiecen el día con una hoja de ruta clara y concisa, sin necesidad de revisar varias aplicaciones”, explicaron desde OpenAI.

El sistema de OpenAI convierte a ChatGPT en un asistente proactivo con recordatorios diarios.

Las tarjetas incluyen recordatorios de reuniones, propuestas de actividades, avances de proyectos o recomendaciones personalizadas. Además, el sistema puede conectarse con servicios externos como Gmail o Google Calendar para organizar correos y señalar compromisos agendados, actuando como un asistente de productividad integrado.

Así funciona ChatGPT Pulse: personalización y control del usuario

ChatGPT Presenta Pulse, Un Nuevo Asistente Personal ChatGPT Presenta Pulse, Un Nuevo Asistente Personal

Pulse incorpora un botón llamado 'Curate', que permite priorizar temas o enfoques. También admite reacciones con pulgares hacia arriba o abajo, lo que ajusta las recomendaciones futuras. Las tarjetas son dinámicas y temporales: desaparecen al final del día salvo que se guarden como un nuevo chat, reforzando la idea de un resumen diario adaptable.

La compañía subrayó que la privacidad es un eje central. La conexión con cuentas externas es opcional y se puede desactivar en cualquier momento. El procesamiento combina análisis en el dispositivo con servidores privados bajo los mismos principios de seguridad que ya se aplican en ChatGPT.

image ¿Cuáles son tus preferencias cuando viajas? Las preguntas de ChatGPT Pulse para mejorar tu experiencia. OpenAI

Disponibilidad inicial de ChatGPT Pulse

En esta primera etapa, OpenAI ofrece Pulse solo para usuarios del plan Pro y exclusivamente en la aplicación móvil. La compañía indicó que planea expandir el acceso a suscriptores de ChatGPT Plus y, más adelante, al resto de los usuarios, una vez que se optimicen los recursos necesarios para su funcionamiento a gran escala.

El despliegue es gradual y se encuentra en fase 'preview'. Esto implica que la herramienta puede sufrir modificaciones antes de un lanzamiento definitivo. Según OpenAI, Pulse es un paso clave para acercarse a la idea de un asistente digital permanente y siempre activo.