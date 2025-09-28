Cómo eliminar tu conversación con Chat GPT y por qué es importante hacerlo

Esta inteligencia artificial guarda datos que quizás no quieres que se compartan. Descubre el paso a paso en esta nota.

Esto es lo que tienes que saber sobre ChatGPT.

Tus conversaciones con ChatGPT son guardadas sin que lo sepas. Es importante saberlo por si utilizas una cuenta compartida o abres tu sesión en un dispositivo que no es el tuyo. Pero no hay de qué preocuparse ya que con pocos pasos puedes eliminar conversaciones y mantener tus datos en privado.

La inteligencia artificial recopila información con el fin de mejorar su rendimiento y brindar una experiencia personalizada. La IA guarda datos de la cuenta como correo electrónico, nombre de usuario, datos de medios de pago (si tienes la versión premium) y más.

INFO-CHAT-GPT Curso gratuito para usar ChatGPT desde cero Shutterstock

A su vez, la IA reúne información técnica como la dirección IP del usuario para tener una ubicación aproximada, la información sobre el dispositivo utilizado y el navegador desde el cual se accedió al chat. También guarda datos de uso como frecuencia y duración de las sesiones.

¿Cómo eliminar la conversación con el ChatGPT? Para eliminar las conversaciones con Chat GPT tienes que seguir los siguientes pasos. Primero tienes que ingresar al Chat GPT, desde la aplicación o la web. Luego ve a la barra de chats y selecciona los tres puntos. Ahí debes presionar la opción “Eliminar” y tus conversaciones serán borradas.